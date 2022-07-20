علا الفارس تهدد كل من شهّر بها وأساء لسمعتها

هددت المنفذ الأردني علا الفارس، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروج شائعات ضدها تتعلق بحياته الشخصية، والتي يبدو أنها تشير إلَّى صورتها الخاصة التي انتشرت على نطاق واسع فِيْ الأيام الأخيرة وأثارت تساؤلات بشأنها. حمل. .

وقال الفارس فِيْ رسالته التي نشرها على حسابه على انستجرام، إنه تم تكليف المكتب القانوني فِيْ الولايات المتحدة ولبنان والأردن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من ينشر إشاعات كاذبة وكيدية لا علاقة لها بها. واقع.

وأضاف أن هذه الشائعات تهدف إلَّى التشهِيْر بها والإضرار بسمعتها وتشويه صورتها والتأثير على حياتها الشخصية، مؤكدًا أنها لن توافق على فضحها بسبب قدسيتها.

وأوضحت علا الفارس أنها بصدد رفع دعاوى قضائية ضد أي سلوك أو تعليق أو تداول تابعين له يؤثر على حياته الشخصية.

وختم رسالته “لدي ثقة كاملة فِيْ فريقي القانوني الذي سبق له أن هزم من يختبئ وراء أسماء مستعارة”.

كانت علا الفارس قد تصدرت الخطاب العام فِيْ الأيام الأخيرة، بعد انتشار صورة لها أثارت تساؤلات حول حملها مع طفل زوجها الأول، بعد نحو عام من خطوبتهما الرسمية.

وثقت الفارس الصورة عبر حسابها بموقع انستجرام، عدة صور لأمسية شعرية التقت بها مع زوجها أمام مظهر طبيعي ؛ وخلفهم امتدت سلاسل الجبال الزرقاء ومياه البحر.

وفِيْ صورة أخرى، ظهرت علا جالسة على الكرسي بفستان أبيض ضيق بسيط، تحول المتابعون إلَّى زيادة سيئة السمعة فِيْ وزنها، بالإضافة إلَّى وجود طية فِيْ البطن ؛ الأمر الذي أثار تكهنات بأنها حامل بطفلها الأول.

من ناحية أخرى، قال آخرون إن فستان علا الأبيض هُو الذي أظهر وزنها الزائد من الأسفل، وإن الإعلام لن يخفِيْ حملها إذا حدث.

ولم يتضح أن هناك سببًا آخر تم الحديث عَنّْه مؤخرًا بخصوص علا الفارس، لكن يبدو أن تعليقات بعض المتابعين استفزتها بعد الاستهزاء بها أو الإساءة إليها.

لم تكشف علا بعد عَنّْ صورة زوجها أو اسمه، لكنها أشارت فِيْ تغريدة على تويتر إلَّى أنه بريطاني من أصل عربي. بيننا خير بيننا وبيننا محبة ورحمة ».