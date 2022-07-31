علم الزمالك يزين مدرجات مباراة السوبر الفرنسي بين باريس ونانت.. شاهد

استضاف ملعب بلومفيلد مباراة فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم ضد نانت، في كأس السوبر الفرنسي.

وفي مدرجات استاد بلومفيلد رفع أحد المشجعين علم نادي الزمالك حيث شارك مصطفى محمد لاعب الأبيض السابق في المواجهة.

خسر نادي نانت الفرنسي لقب كأس السوبر أمام نظيره باريس سان جيرمان الأحد برصيد أربعة أهداف دون رد.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ونانت

واجه فريق كرة القدم الأول نانت يوم الأحد مع نظيره باريس سان جيرمان، في كأس السوبر الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون مقابل.

وسجل ليونيل ميسي الهدفين في الدقيقة 22 لصالح باريس سان جيرمان، فيما أضاف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 45 + 5.

وفي الشوط الثاني سجل سيرجيو راموس الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 57.

وواصل باريس سان جيرمان سيطرته على المباراة بتسجيله الهدف الرابع عبر نيمار في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

تجدر الإشارة إلى أن مصطفى محمد انضم إلى فريق نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من نادي جلطة سراي على سبيل الإعارة لموسم واحد بنية البيع.