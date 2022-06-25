علم السعودية يخفق أعلى جبل دينالي في تحدي القمم السبعة

يرفرف علم المملكة العربية السعودية على قمة جبل دينالي، أعلى قمة جبلية في أمريكا الشمالية، والذي يعد اليوم من بين أعلى قمم الجبال على مستوى القارات السبع.

وقال الرياضي بدر الشيباني “الحمد لله، بعد تسلق جبل إيفرست الشهر الماضي، تمكنت من تسلق جبل دينالي (أعلى قمة في أمريكا الشمالية) وبذلك أكملت تحدي القمم السبع، والذي يتمثل في تسلق أعلى قمة. جبل من جميع القارات، وتمكنت من رفع علم التوحيد في سبع قارات من العالم “.

كبرياء ومرحبا

واستقبل المغردون الحدث واحتفلوا به. وقال سعيد العسيري، رئيس جمعية قدوة وطن الاجتماعية “رفع الله مصيركم وشؤونكم كما رفعتم راية التوحيد على أعلى القمم بالإرادة والعزم واللياقة كما هو وطننا”. دائما في القمة.”

كما أشاد متابعوه بهذا الإنجاز، معتبرين أنه جزء من التميز العالمي للمملكة في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة.

وعلق محمد العنزي على الحدث بقوله “أنت بطل .. راية السعودية راية العزة والكرامة، راية التوحيد الخالص الله يستحق أن يرفع على كل قمة … كيف لقد أعطانا الأمير محمد حفظه الله وتوفيقه درساً عملياً، فنحن لا نحني رؤوسنا إلا أمام خالقهم ؛ التفاني في التوحيد وعلمه الملوح، وبلدي وشبابها في كل المجالات يتنافسون على العلي والسمو. ارتفاعات المجد والكرامة “.

وأشار مغردون إلى قمة جبل شذت في ظهران الجنوب، مشيرين إلى أنه يعتبر من أهم القمم في العالم، وطالبوا الشيباني بتسلقه.

حد البدء

وأشار الشيباني، بالتوافق مع قناة العربية، إلى أن أولى تجاربه في التسلق كانت جبل أحد وجبال المناطق الجنوبية في العلا. مشيرا إلى أنه سمع عن تحدي القمم السبع ووضعه على قائمة أولوياته على مدى السنوات السبع الماضية.

وأضاف “استغرقت قمة إيفرست 5055 يومًا، حيث إنها من أعلى القمم في العالم. لأنه خلال هذه الفترة يمكن أن يعود جسدي إلى المرتفعات، توجهت إلى جبل دينالي، وبذلك أكملت التحدي المتمثل في الوصول إلى قمته “.