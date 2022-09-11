مطالب بإسقاط العقوبات عَنّْ موسكو

انفجرت أسعار الغاز فِيْ أوروبا، ولم تجد الشعوب ملاذًا من عواصف التضخم التي اجتاحت ميزانياتها الصغيرة، فخرجوا إلَّى الشوارع للتعبير عَنّْ غضبهم.

قبل أسبوع، كانت المظاهرات الجماهِيْرية تجتاح جمهُورية التشيك، وانتفض الآلاف من النمساويين أمس فِيْ فِيْينا للتعبير عَنّْ استيائهم من فواتير الطاقة، حتى أنهم ذهبوا إلَّى حد المطالبة بإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.

كان الغضب حاضرًا أيضًا فِيْ شوارع ألمانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، حيث أدرك الناس أنه حتى حزم الدعم الحكومية لن تحميهم من نيران الأسعار.

مطالب بإسقاط عقوبات روسيا

نزل آلاف الأشخاص أمس إلَّى شوارع العاصمة النمساوية فِيْينا احتجاجًا على ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات المفروضة على روسيا.

وطالب المتظاهرون باستئناف مشروع “نورث ستريم 2” لنقل الغاز من روسيا إلَّى أوروبا وإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز “نورث ستريم”، كَمْا طالبوا بإلغاء العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا.

وفِيْ وقت سابق، رفض وزير الطاقة النمساوي، ليونورا جيوفسلر، دعم اقتراح أوروبي بوضع سقف لسعر الغاز الروسي، بينما لم يستبعد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إمكانية الرفع التدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

معارضة الاتحاد الأوروبي

فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، احتج ما يقدر بنحو 70 ألف شخص فِيْ براغ اليوم ضد الحكومة التشيكية، ودعوا الائتلاف الحاكَمْ إلَّى بذل المزيد من الجهد للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة، وأعربوا عَنّْ معارضتهم للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقال منظمو المسيرة، الذين ينتمون إلَّى عدد من الجماعات السياسية اليمينية المتطرفة بما فِيْ ذلك الحزب الشيوعي، إن الدولة الواقعة فِيْ وسط أوروبا يجب أن تكون محايدة عسكريا وتضمن إبرام عقود مباشرة مع موردي الغاز، بما فِيْ ذلك روسيا.

وقال أحد المنظمين، جيري هافِيْل، لموقع الأخبار التشيكي IDNES “الهدف من مظاهرتنا هُو المطالبة بالتغيير، خاصة فِيْما يتعلق بحل مشكلة أسعار الطاقة والكهرباء والغاز على وجه الخصوص، التي ستدمر اقتصادنا هذا الخريف. . “.

فِيْ نفس اليوم، خرج مئات الأشخاص إلَّى شوارع مدينة ميلتنبرغ الألمانية للاحتجاج على ارتفاع أسعار الطاقة.

وطالب المتظاهرون فِيْ مدينة لوبمين الألمانية بتشغيل خط أنابيب “نورث ستريم -2”.

وكذلك فعل آلاف المتظاهرين فِيْ إيطاليا الرافضين لأسعار الطاقة، حيث كانوا يحرقون فواتير الغاز والكهرباء فِيْ وسط مدينة نابولي.