على الجوال.. كيفية تنزيل لعبة بيس 2022 eFootball pes وابدأ في المنافسة

نشرح لكم كيفية تحميل لعبة PES 2022 eFootball pes على الجوال والتي تعد من أكثر الألعاب متعة وإثارة ، وقد أوضح ذلك الإقبال الكبير عليها منذ اليوم الأول لإصدارها الرسمي ، حيث أن العديد من الهواتف المحمولة كان عشاق اللعبة يتساءلون عن موعد إطلاقها ، بعد أن أعلنت الشركة عن تأجيل إعلانها الرسمي ، والذي كان مقررا مطلع العام الجاري ، لكن سبب إعلان شركة كونامي عن تأجيل إصدارها أنها قررت ذلك. إيلاء المزيد من الاهتمام لتطويره من عدة جوانب ، فبعد إصدار العام الماضي شهد الكثير من الانتقادات بسبب عدم دقة رسوماته بالإضافة إلى المشكلات التي واجهها المستخدمون خاصة أثناء اللعب عبر الإنترنت.

كيفية تحميل لعبة بيس 2022 eFootball pes

أعلنت شركة كونامي أن اللعبة أصبحت متوفرة على جميع الهواتف المحمولة بإصدارات مختلفة منذ بداية شهر يونيو الجاري ، بحيث يمكن للجميع الآن تنزيل اللعبة بسهولة والاستمتاع بها ، من خلال لعب مباريات مختلفة مع العديد من الفرق التي تحتويها اللعبة بالإضافة إلى إمكانية تشكيل فريق أحلامك والبدء في الحصول على أبرز اللاعبين والتنافس مع المستخدمين الآخرين ومحاولة التغلب عليهم من أجل الحصول على أكبر عدد من النقاط ، ومن أجل تنزيل اللعبة على هاتفك المحمول ، اتبع ما يلي:

افتح متجر Google Play لمستخدمي Android.

افتح متجر Apple لمستخدمي iPhone.

اكتب اسم اللعبة “eFootball 2022” في مربع البحث.

سوف تظهر لك اللعبة.

انقر فوق خيار “تنزيل”.

سيبدأ تنزيله التلقائي.

مميزات لعبة PES 2022 eFootball pes

تتمتع لعبة PES 2022 بالعديد من المزايا حيث يمكن لعبها من خلال الأجهزة الإلكترونية المختلفة سواء من خلال أجهزة الكمبيوتر أو البلاي ستيشن أو الإكس بوكس ​​، ويمكن تنزيلها على هذه الأجهزة من خلال موقع شركة كونامي الرسمي والذي يتيح اللعبة أن تكون مجانية للجميع حول العالم. .

كما تم الإعلان عن العديد من التطورات خلال تلك النسخة 2022 ، خاصة فيما يتعلق باللعب عبر الإنترنت ، والذي يحدث الآن دون أي مشاكل بعد أن اهتمت الشركة بالسيرفر الذي يمكنه الصمود أمام عدد كبير من اللاعبين حول العالم.