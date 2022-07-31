على خطى التكنولوجيا.. السياحة الإسرائيلية تترقب مِنّح باريس سان جيرمان

زيارة المكاسب التنافسية للاقتصاد الإسرائيلي. هكذا يمكن وصف رحلة باريس سان جيرمان إلَّى تل أبيب للعب مباراة كأس السوبر الفرنسي.

وتشتمل المباراة التي تقام مساء الأحد فِيْ تل أبيب مع نانت، على أحد أبرز الاستثمارات القطرية فِيْ قطاع الرياضة، ويمثله فريق باريس سان جيرمان الذي يرأس مجلس إدارته ناصر الخليفِيْ.

يتمتع الخليفِيْ بعلاقات إيجابية مع إسرائيل وقطاعها الرياضي، حيث سبق له أن وصل باريس سان جيرمان إلَّى إسرائيل قبل زيارته الحالية، صيف 2022، لخوض مباراة السوبر الفرنسي ضد ليل.

وفِيْ العام الماضي، أعرب ناصر الخليفِيْ عَنّْ شكره وامتنانه لنادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي ورئيسه على استضافة فريقه خلال معسكره فِيْ تل أبيب على ملعب بلومفِيْلد فِيْ مكابي تل أبيب.

يطمح نادي باريس سان جيرمان إلَّى تسويق نفسه فِيْ مناطق التوتر، بما فِيْ ذلك منطقة الشرق الأوسط، ليُظهر للنادي ورئيسه أن مهمة الفريق تتجاوز الرياضة لتشمل أيضًا قيم التسامح والإنسانية.

من ناحية أخرى، تحولت إسرائيل إلَّى منطقة جذب سياحي بسبب زيارات نجوم كرة القدم فِيْ باريس سان جيرمان، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

تفتح زيارة باريس سان جيرمان لإسرائيل الباب على مصراعيه لتل أبيب لتعزيز قطاع السياحة الرياضية، وبالتالي تحسين عائدات السياحة فِيْ إسرائيل.

وهكذا، حقق رجل الأعمال ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفِيْ – عمداً أو تلقائياً – هدف إسرائيل المتمثل فِيْ إنشاء نموذج سياحي جديد، وهُو السياحة الرياضية على أراضيها.

ليس لإسرائيل تاريخ رياضي، ولا تمتلك بنية تحتية متطورة من حيث الملاعب، لكن الجانب التسويقي بين النادي وتل أبيب، قد يخلق استثمارات للنادي الباريسي فِيْ إسرائيل من خلال أكاديمية أو منتجع رياضي عالمي المستوى .

وبالمثل، نجحت إسرائيل فِيْ تسويق بعض معالمها ومؤسساتها، من خلال زيارة نجوم باريس سان جيرمان، حيث زار بعض النجوم منظمة إسرائيلية غير ربحية.

التقى فريق باريس سان جيرمان أمس السبت مع منظمة إنقاذ قلب الطفل الإسرائيلية غير الربحية، وهِيْ مجموعة إنسانية تجري عمليات قلب للأطفال فِيْ جميع أنحاء العالم. التقى أعضاء الفريق بالأطفال فِيْ المجموعة ووقعوا التوقيعات والتقطوا الصور.

وفِيْ السياق ذاته، انتشرت الكاميرات داخل الملعب التدريبي لفريق باريس سان جيرمان قبل مباراته المتوقعة اليوم، حيث تدرب ليونيل ميسي ونيمار، وهما من أكبر نجوم الرياضة فِيْ العالم، فِيْ ملعب بلومفِيْلد فِيْ تل أبيب.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها باريس سان جيرمان مجموعة من المشجعين يهتفون للفريق خلال جلسة التدريب، فِيْما كثفت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقاريرها الرياضية حول زيارة نادي باريس إلَّى البلاد.

وكثفت إسرائيل نفقاتها التسويقية فِيْ الخارج لجذب السائحين، وبلغت فِيْ عام 2022 نحو 126 مليون دولار.

فِيْ الوقت الذي تسجل فِيْه إسرائيل تقدمًا سريعًا فِيْ مؤشراتها الاقتصادية، وتمتلك اليوم واحدة من أقوى العملات فِيْ عام 2022، وفقًا لبيانات بنك إسرائيل، عززت الاستثمارات تدفقها إلَّى الأسواق المحلية.

سجلت إسرائيل استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 6 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا الفائقة، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة الإسرائيلية.

يعتبر الاقتصاد الإسرائيلي من بين أفضل الدول من حيث معدل النمو على مدى السنوات العشرين الماضية، بمتوسط ​​سنوي بلغ 3.33٪، مما يضعه فِيْ المركز السابع عشر على مستوى العالم.

من حيث المهارات المعرفِيْة، احتلت إسرائيل المرتبة الرابعة، مما يفسر طبيعة الطلب عليها فِيْ قطاعات التكنولوجيا العالية وصناعة الدفاع والتكنولوجيا الزراعية، كَمْا أنها تحتل المرتبة الثانية عالميًا فِيْ المهارات التكنولوجية.

فِيْ مواجهة هذا التطور فِيْ الاقتصاد الإسرائيلي، لا تزال صناعة السياحة متخلفة فِيْ السوق، بمتوسط ​​4.5 مليون سائح سنويًا، يأتي معظمهم للسياحة الدينية، وخاصة المسيحيين القادمين للحج فِيْ مدينة بيت لحم فِيْ الغرب. بنك.

تعتبر إسرائيل اقتصادًا بكرًا فِيْ صناعة السياحة الوافدة، نظرًا لتوافرها لأسباب مختلفة للنجاح، حيث تسيطر على منطقة البحر الميت فِيْ الضفة الغربية، وهِيْ أدنى نقطة فِيْ العالم.

هناك بدأت الاستثمارات السياحية تتوسع، تحت مفهُوم السياحة الترفِيْهِيْة والعلاجية، وذلك لفوائد الطين فِيْ منطقة البحر الميت لاحتوائه على مجموعة من المعادن والأملاح التي تستخدم فِيْ العلاج.

وبحسب معطيات قديمة تعود إلَّى عام 2016، صادرة عَنّْ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فإن عائدات إسرائيل من منطقة البحر الميت وحدها “السياحة العلاجية” تتجاوز 800 مليون دولار سنويًا.

خلال السنوات الثلاث الماضية، بدأ اتجاه إسرائيل نحو السياحة الرياضية، من خلال استضافة الأحداث فِيْ الرياضات الفردية والجماعية، وأبرزها استضافة أندية أوروبية معروفة.

قبل عدة سنوات، رحبت إسرائيل بنادي برشلونة الإسباني، واستغلت الزيارة لتصوير أبرز معالمها السياحية، فِيْ محاولة للترويج لهذا الشكل من الترويج من أجل تنويع نماذج صناعة السياحة فِيْه.

لا يوجد فِيْ إسرائيل أي منشآت خاصة (منتجعات ومعسكرات تدريب) فِيْ قطاع الرياضة على المستوى العالمي سواء لكرة القدم أو أي من الرياضات الجماعية، مما يمثل فرصة واعدة لأي استثمار أجنبي لضخ السيولة فِيْ القطاع.

قد تفتح زيارات نوادي باريس سان جيرمان وروما وتوتنهام التي زارت إسرائيل الباب للإعلان عَنّْ استثمارات جديدة فِيْ قطاع الرياضة.

قد تؤثر هذه الاستثمارات على التحالفات بين المستثمرين الأجانب والقطاعات الرياضية الإسرائيلية، بهدف تطويرها وإعطائها بعدًا عالميًا قادرًا على التواجد على المستوى العالمي.

هذا الاستثمار فِيْ قطاع الرياضة، قد يكون نسخة من التطور الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية فِيْ قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا الفائقة مع توافر بنية تحتية مناسبة وظروف مواتية.