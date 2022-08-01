على خطى الخراع .. تغريدة تمهد لانتصار الاتحاد فِيْ قضية شراحيلي

نقل الإعلامي الرياضي، غيب العمري، أنباء سارة لجماهِيْر الاتحاد، بخصوص قضية نادي الشباب ضد العميد، لتوقيع المدافع أحمد الشراحيلي.

ووقع شراحيلي عقود إعارة الاتحاد فِيْ يناير الماضي، بعد دخوله الفترة المجانية من عقده مع الفريق الكروي الأول لنادي الشباب، ليبدأ مسيرته مع الكابتن، فِيْ موسم 2022- 2023.

وبعد توقيع النقابة رفع مجلس إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان شكوى رسمية ضد الشراحيلي وقلعة العميد أمام لجنة الاحتراف. اتهامهم “بالتعامل” خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب.

وتضمنت شكوى البلطان مزاعم بأن المدافع الدولي “تلقى” مبالغ مالية من مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الهِيْلي خلال فترة الحماية.

وفِيْ سياق متصل كتب غيب العمري عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، قضية ناديي الشباب والاتحاد بخصوص التعاقد مع اللاعب الشراحيلي المحامي القانوني للاعب. نبيل السهِيْل وكذلك اللاعب الخراء “.

وبحسب ما سبق، أثار غيث العمري جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عَنّْ محامي شراحيلي قائلاً “النقابة ستفوز بالقضية”.

قدم اللاعب فِيْصل الخرة عبر محاميه شكوى ضد الاتحاد، ناديه السابق، مؤكدا حصوله على شهادة الكفاءة المالية رغم عدم دفع اللاعب رسوم 700 ألف ريال. ثم رفعت الشكوى إلَّى غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.