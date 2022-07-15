على رأسهم مصر.. منتخبات اليد المتأهلة لكأس العالم 2023 من قارة أفريقيا

تم إغلاق عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 2022، والتي ستقام في مصر خلال الفترة الحالية.

وتأهلت الفرق إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

وكان المغرب أول من تأهل لنصف النهائي بعد فوزه على غينيا في دور الـ16.

وتأهلت تونس على حساب منتخب الكونغو.

في حين انضم الرأس الأخضر إلى التصفيات على حساب أنغولا، فقد انضمت إليه سابقًا بعد فوزه على الجزائر.

تصفيات مونديال 2022 بأفريقيا

قررت الرباعية الإفريقية المؤهلة لنصف نهائي أمم إفريقيا (مصر والرأس الأخضر والمغرب وتونس) المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد 2023 التي ستقام في بولندا والسويد.

يبقى مقعد واحد للأفارقة في كأس العالم المقبلة في 2023، على أن يتم تحديدها لاحقًا عندما يتم تحديد هوية صاحب المركز الخامس.