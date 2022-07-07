على طريقة أبوجبل.. هل يتراجع اتحاد جدة عن صفقة طارق حامد

كشف المنفذ الإعلامي سعد السبيعي عن مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بانتقال طارق حامد، أول لاعب في فريق الزمالك لكرة القدم، إلى اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن طارق حامد وقع رسميًا مع الاتحاد جدة، بعقد لمدة عامين بقيمة 5 ملايين دولار.

وأشار إلى أن نونو سانتو، المدرب الجديد لفريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم، يرفض التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اتحاد جدة يمكن أن ينهي العقد مع طارق حامد، بعد أن رفض نونو سانتو التعاقد معه، لمواجهة مصير محمد أبو جبل حارس الزمالك الذي وقع مع فوز السعودية، والإدارة العالمية تسعى لإلغاء العقد. .