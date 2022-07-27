على طريقة زمان اصنعي القرص الطرية الفلاحي مفِيْش أحَلْى من كدا

هناك دائما ارتباك وشك حول الوصفات التي تقدمها ربات البيوت لأسرهن، حيث تشعر بعض الأمهات دائما بالملل من تكرار الوصفات، وبالتالي تبحث كل ربة منزل عن وصفات جديدة لتقدمها لأسرتها فِيْ أوقات مختلفة، سواء كان ذلك فِيْ الإفطار أو العشاء أو مثل وجبة خفِيْفة، ويعتبر القرص المرن أحد أهم تلك الوصفات التي حازت على إعجاب الجميع، وهِيْ وصفة قديمة عرفت منذ أجدادنا واستُخدمت لأجيال عديدة طرية وسهلة التحضير و ليست معقدة كَمْا يعتقد البعض، وهنا فِيْ الأسطر التالية خطوة بخطوة طريقة إعداد القرص الزراعي الناعم.

كيفِيْة جعل مزرعة مرنه

القرص الناعم هُو أحد أنواع المخبوزات المصرية المعروفة على نطاق واسع فِيْ صعيد مصر والريف، وعادة ما يتم تقديمها على الإفطار مع كوب من الشاي. يمكن أيضًا تقديمه كوجبة خفِيْفة. عند تحضير القرص يمكن تحضيره منفردا أو حشو بالتمر وغيرها.

مكونات الوصفة

كيلو دقيق ابيض.

ربع كيلو سمن بلدي أو زبدة حسب الرغبة.

نصف كوب سمسم.

2 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب كبير من اللبن الزبادي أو الحَلْيب الدافئ.

القليل من الملح.

طريقة تحضير القرص البلدي الزراعي