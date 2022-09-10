على طريقة “نيمار”.. النجعي يتقدم للنصر أمام ضمك ويعتذر للجماهِيْر

سجل سامي الناجي الهدف الأول لنادي النصر، ضد ضمك، خلال الشوط الأول من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

يستضيف العلم، اليوم السبت، فريق نادي ضمك لكرة القدم الأول، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.

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وفِيْ الدقيقة 37، جاء سامي الناجي من الجهة اليسرى، وراوغ مدافع دامك بشكل رائع على خط المرمى، ووضع الكرة تحت أقدام مصطفى زغبة حارس دامك.

واحتفل الناجي بالهدف، واعتذر للجماهِيْر بعد خطأه فِيْ مباراة النصر والتعاون الأخيرة، وتسبب فِيْ خسارة هدف العلم فِيْ الوقت القاتل من المباراة.

بدأ النصر الموسم الرياضي الحالي بنمط متقلب. حيث تغلبوا على الوحدة (1-0) فِيْ الجولة الأولى من دوري المحترفِيْن السعودي روشان، قبل أن يخسروا أمام التعاون فِيْ الأسبوع الثاني.

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