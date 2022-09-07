“الان”.. على غرار السعودية وقطر.. الإمارات تتخذ قرارا جديدًا بشأن نظام الكفيل ،في الساعات الأخيرة اتخذت دولة الامارات عدد من القرارت والخاصة بنظام الكفيل من بلاد قطر والسعودية بالإضافة الى نظام التأشيرات الجديد التي أصدرته البلاد وتعمل على تطويره بشكل رسمي في مطلع شهر أكتوبر المقبل وبعض القرارت الخاصة بالكفالة ووضع بعض الشروط والإجراءات اللازمة.

الإمارات العربية المتحدة تتخذ قراراً جديداً بشأن نظام الكفالة

صدر هذا القرار رسميًا بناءً على ما أعلنته الهِيْئة الاتحادية للهُوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، حيث تضمن نص هذا القرار الاستغناء رسميًا عن نظام الكفالة، على أن يكون للعلاقة التعاقدية مقرها الرسمي فِيْ الإمارات. .، ما هِيْ العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وفِيْ هذا السياق، كشفت الهِيْئة رسميًا خلال مؤتمر صحفِيْ، أنه ستكون هناك مرونة كبيرة فِيْ العمل لتلقي الخدمات، وكذلك فِيْ عملية الحصول على التأشيرة فِيْ وقت قياسي. ، بالإضافة إلى العمل على تعديل الفترة المتعلقة بإقامة الأجنبي الذي يأتي إلى الإمارات بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة المخطط لها لمدة شهر واحد، والتي يمكن تمديدها إلى 6 أشهر.

تفاصيل تعديل قرار الكفِيْل في الإمارات

أعلنت الهِيْئة رسمياً أنه لكي تستفِيْد جميع الفئات من المزايا الجديدة التي أعلنت عنها الدولة، ومن نظام التأشيرات المحدث، بشرط الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهِيْئة والتطبيق الذكي، فِيْ إطار تحديد الهُوية والتطبيق الذكي. طلب الحصول على هذه الفوائد. طالما أنه من السهل القيام بذلك إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق ومراكز إرضاء العملاء المنتشرة فِيْ الدولة بعد بدء تطبيق اللوائح الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفِيْذ رسميًا اعتبارًا من الثالث من التالي. اكتوبر.

الإمارات العربية المتحدة ليست أول من ألغى نظام الكفالة

وجدنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن الدولة الوحيدة التي اتخذت قرارًا رسميًا بشأن نظام الكفالة فِيْ الدولة، وجدنا أنه خلال عام 2022، أعلنت دولة قطر رسميًا عن مشروع تضمن إلغاء نظام الكفالة و تصريح الخروج، بشرط أن يكون ذلك فِيْ سياق توضيح أن نظام الكفالة يتم استبداله بنظام قائم على عقود العمل التي تربط العامل بصاحب العمل.

“الان”.. على غرار السعودية وقطر.. الإمارات تتخذ قرارا جديدًا بشأن نظام الكفيل كذلك لم تكن بلاد الأمارات الأولى في إعلان قرار وقف الكفالة والحد من المشاكل التي تحدث من معاملات السرقة والاحتيال والخروج من البلاد وأصدرته قطر من قبل أشهر.