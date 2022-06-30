على غرار النفط.. روسيا تبحث عَنّْ مشترين لذهبها بعد الحظر الأميركي

أفادت وكالة أنباء تاس الرسمية نقلا عَنّْ نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستتطلع إلَّى تصدير الذهب إلَّى دول أخرى بعد أن حظرت الولايات المتحدة واردات الذهب الروسي.

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على أكثر من 100 هدف فِيْ روسيا، وفاءً بالالتزامات التي تعهد بها قادة مجموعة السبعة هذا الأسبوع لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.

قالت الحكومة البريطانية يوم الأحد الماضي إنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي فِيْ إطار إجراءات تهدف إلَّى معاقبة موسكو.