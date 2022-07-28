على وقع الأزمة العقارية الصينية.. ثروة أغنى امرأة فِيْ آسيا تنهار للنصف

أظهر تصنيف للمليارديرات يوم الخميس أن ثروة أغنى امرأة فِيْ آسيا تراجعت إلَّى النصف بسبب أزمة العقارات فِيْ الصين، التي أضعفت القطاع بشدة.

خسائر فادحة ليانغ هُويان

بلغت ثروة يانغ هُويان الصيني المولد 23.7 مليار دولار العام الماضي، لكنها تقدر الآن بنحو 11.3 مليار دولار، وفقًا لتصنيفات بلومبرج للمليارديرات.

يانغ هُو المساهم الرئيسي فِيْ Country Garden، أحد أكبر المطورين فِيْ الصين والذي سجل العام الماضي أعلى إيرادات فِيْ هذا القطاع على الرغم من أزمة العقارات.

بعض الفئات المنهكة تكافح خلال الأزمة من أجل بقائها، بما فِيْ ذلك “إيفرجراند”، التي تعاني من ديون كبيرة تقارب 300 مليار دولار.

تتمتع Country Garden بصحة مالية أفضل نسبيًا، لكن المجموعة تحاول مع ذلك زيادة السيولة مع اقتراب مَوعِد استحقاق السداد النهائي.

ومع ذلك، اعتبرت الأسواق بيع المجموعة لأسهم جديدة يوم الأربعاء 27 يوليو 2022 لجمع الأموال كعلامة على الضعف.

وانخفضت أسهم “كونتري جاردن” بنسبة 15٪ .. والسبب المديونية العقارية

يوم الأربعاء، فقدت أسهم Country Garden 15 ٪ من قيمتها فِيْ بورصة هُونغ كونغ، مما قلل من ثروة Yang Huiyan الشخصية.

ووفقًا لمعلومات إعلامية رسمية، أصبحت الصينية البالغة من العمر أربعين عامًا مليارديرة منذ أن ورثت أسهماً من والدها، مؤسس Country Garden، فِيْ عام 2005.

أدى إصلاح نظام الإسكان فِيْ الصين فِيْ عام 1998، والذي خلق سوقًا للعقارات، إلَّى ازدهار هذا القطاع، الذي يستفِيْد من الأعراف الاجتماعية التي تعتبر الاستحواذ على الممتلكات شرطًا أساسيًا للزواج.

لكن المديونية الضخمة للمروجين كان ينظر إليها فِيْ السنوات الأخيرة من حكَمْ الحكومة على أنها تشكل خطرا كبيرا على اقتصاد البلاد ونظامها المالي.

للحد من مديونية القطاع، شددت بكين تدريجياً الشروط لمطوري العقارات للحصول على قروض ائتمانية منذ عام 2022، مما أدى إلَّى نضوب مصادر التمويل للمجموعات المثقلة بالديون بالفعل.

تبع ذلك موجة من التخلف عَنّْ السداد، بما فِيْ ذلك مجموعة Evergrande.

ومن المتوقع أن تكشف المجموعة الصينية، الرائدة السابقة فِيْ سوق العقارات، عَنّْ ملامح خطتها لإعادة الهِيْكلة فِيْ الأيام المقبلة.