على وقع مقصلة التضخم والفائدة.. 2023 لا تبشر بالخير للاقتصاد الأمريكي

وسط ظاهرة التضخم المتسارع وتزايد التشديد النقدي، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي سيستمر فِيْ المعاناة، حيث أن التوقعات سلبية حتى فِيْ 2023 المقبلة.

توقعات نمو أقل

خفض بنك الاستثمار العالمي Goldman Sachs تقديراته للنمو الاقتصادي الأمريكي فِيْ عام 2023 بعد أن عزز مؤخرًا توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة.

كتب الاقتصاديون فِيْ بنك جولدمان ساكس، بمن فِيْهم يان هاتزيوس، فِيْ مذكرة بحثية يوم الجمعة، 16 سبتمبر 2022، أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سينمو بمعدل 1.1٪ فِيْ عام 2023، مقارنة مع توقع سابق بنسبة 1.5٪. أفادت بلومبرج نيوز أن بنك جولدمان ساكس ترك توقعاته لعام 2022 دون تغيير عَنّْد 0٪.

فِيْ غضون ذلك، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر تمويل الاحتياطي الفِيْدرالي بمقدار 75 نقطة أساس عَنّْ الأسبوعين السابقين، إلَّى سعر فائدة نهائي بين 4٪ و 4.25٪ بنهاية عام 2022.

وقال الاقتصاديون “إن مسار ارتفاع أسعار الفائدة إلَّى جانب التشديد الأخير فِيْ الأوضاع المالية يشير إلَّى احتمالات أسوأ إلَّى حد ما للنمو والتوظيف خلال العام المقبل”.

وأضافوا “توقعاتنا للنمو أقل بقليل من المستوى المتفق عليه، وهِيْ تشير إلَّى مسار نمو أقل من المتوقع نعتقد أنه ضروري لتهدئة تضخم الأجور والأسعار”.

أصبح مسار رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفِيْدرالي محورًا رئيسيًا للاقتصاديين والمستثمرين خلال عام 2022، حيث يسعى البنك المركزي إلَّى تهدئة التضخم المرتفع بعَنّْاد.

كَمْا رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لمعدل البطالة ليعكس تراجع النمو، قائلا إنه سيصل إلَّى حوالي 3.7٪ بنهاية عام 2022، مقارنة بالتوقعات البالغة 3.6٪ سابقا.

وقدر البنك أن معدل البطالة سيرتفع إلَّى 4.1٪ بنهاية عام 2023 مقابل 3.8٪ سابقًا، وإلَّى 4.2٪ بنهاية عام 2024 مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4٪.

التضخم فِيْ الولايات المتحدة يفوق التوقعات

لا تزال أزمة التضخم تحاصر الاقتصاد الأمريكي، بعد أن تم الكشف عَنّْ ارتفاع مفاجئ فِيْ أسعار المستهلك فِيْ أغسطس 2022 على أساس شهري.

وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1٪ فِيْ أغسطس على أساس شهري، بعد أن ظل دون تغيير فِيْ يوليو.

سيعطي ارتفاع التضخم فرصة أخرى للبنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة فِيْ اجتماعه المقبل.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعات مارس بمقدار 25 نقطة أساس، وفِيْ مايو بمقدار 50 نقطة أساس، وفِيْ يونيو بمقدار 75 نقطة أساس، وفِيْ يوليو بمقدار 75 نقطة أساس.

وبينما انخفضت أسعار البنزين، ارتفعت أسعار الإيجارات والمواد الغذائية، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1٪.

فِيْ 12 شهرًا حتى أغسطس، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.3٪. وهذا يعَنّْي تباطؤا فِيْ المؤشر الذي ارتفع بنسبة 8.5٪ فِيْ يوليو. بلغ المؤشر السنوي ذروته عَنّْد 9.1٪ فِيْ يونيو، وهُو أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 1981.

يعقد مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي اجتماعًا عاديًا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين فِيْ وقت لا يزال فِيْه التضخم بعيدًا عَنّْ المعدل المستهدف للبنك البالغ 2٪.