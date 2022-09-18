علياء فارس لا أروج للسمنة كَمْا أُتّهم.. وصُدمت من التنمر فِيْ البداية

يُجري برنامج “Influence” مقابلات حصرية مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي فِيْ جميع المجالات، لمواصلة استكشاف جودة وطبيعة عملهم فِيْ عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

فِيْ الحلقة السابعة، اختارت المدونة الأردنية علياء فارس “التأثير”، وتحدثت عَنّْ كَيْفَِيْة ترويجها لفكرة القبول الذاتي الذاتي على إنستغرام والتعامل مع المتنمرين.

تميزت “فارس” بالمحتوى الذي تقدمه، ودعت من خلال رسائلها إلَّى احترام الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، رغم أن الفكرة منذ البداية لم تكن هُواية أو مهنة، ولكن من شخصيتها ومذكراتها التي أرادت تقديمها لها. الجمهُور، على حد تعبيرها، مشيرة إلَّى أن شهرتها كانت “صدفة حلوة”.

وأوضحت المدونة الأردنية أن رسائلها تهدف إلَّى تشجيع أصحاب الأثقال العالية على حب أنفسهم مهما حدث، واصفة الجسد بـ “الوطن”، مؤكدة أن مقياس ومعايير الجمال ليست النحافة أو الوزن المثالي.

بعد دخول عالم الشهرة، علقت علياء فارس بأنها صُدمت بعدد الرسائل التي كانت تتلقاها، بما فِيْ ذلك التنمر الكبير، وأنها لا تتوقع أن يكون هناك أشخاص يمكن أن يؤذي الآخرين بتعليقاتهم.

وأشار إلَّى أنه حول رسائل التحرش إلَّى مقاطع فِيْديو أو منشورات تشرح الشعور باللامبالاة بعد قراءة التعليق أو الرسالة المسيئة، وذلك لإيصال رسالة عدم الاكتراث وإيذاء النفس للآخرين.

قالت علياء إنها كثيراً ما تتعرض لانتقادات بسبب تشجيعها على السمنة، وهُو ما تعتبره خطأً، لكنها بالأحرى تروج لعيش حياة سعيدة.

كَمْا أبرز أهمية اكتساب الثقة من النفس وليس من الآخرين، لأن الناس فِيْ أغلب الأحيان يتوقعون كلمات تمنحهم الثقة من الآخرين، وهذا خطأ.