علي المولى أغنية وائل كفوري “أوعى تخاف” أتعبتني.. والآتي أعظم

أعرب الشاعر اللبناني علي المولى عَنّْ سعادته بتكرار التعاون مع الفنان وائل كفوري، من خلال الأغنية الرئيسية “من .. إلَّى” والتي ستكون بعَنّْوان “أدرك خوفك”.

تحدث علي المولى عَنّْ الصعوبة التي واجهها فِيْ هذا العمل. ليس من السهل إعادة النجاح الكبير الذي حققوه بفضل تعاونهم فِيْ العمل السابق “Todos Somos Directores”.

وأضاف “أغنية آاء تخاف” تحمل كل تفاصيل النجاح من ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صباغ، مؤكدا أنها تحمل كل مقومات النجاح.

كَمْا ذكر أن شارة مسلسل “من … إلَّى” كُتبت خصيصًا لوائل، والتي ستسلط الضوء على القضايا الاجتماعية ؛ هذه المرة، لن يذهب إلَّى الحبيب.

وفِيْ السياق ذاته، أعلن الفنان وائل كفوري انضمامه إلَّى طاقم مسلسل “من … إلَّى”، من تأليف بلال شحادات وفرح شايع، وإخراج مجدي السميري، وإنتاج شركة الصباح. المنتج صادق. الصباح.

ونشر وائل كفوري تعليقاً على صفحته على تويتر يكشف عَنّْ الخبر، فكتب “عَنّْدما يكون العمل مشغولاً بشرف النجاح، يكون ذلك شرفاً لي، وشرف لكَمْ، وشرف لبنان والعالم العربي.

وجاء تعليق وائل كفوري ردًا على ترحيب صاحب شركة الصباح إخوان صادق الصباح بإضافته إلَّى طاقم مسلسل “من … إلَّى”. وعلق قائلا “وائل كفوري الحبيب أهلا وسهلا فِيْ أسرة إخوان الصباح. حضوره وصوته شرفنا”.