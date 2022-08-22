كيف أعرف أن علي بلاغ هروب من الكفيل ،يعتبر من أكثر التساؤلات التي تطرح من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية والذي تخص بعقوبة الشخص من الكفيل الى خارج المملكة وعدم عودته ،وذلك بهدف الحصول على ضمان والحقوق وفق قرارات الحكومات السعودية ،كما ووفرت منصة أبشر عدد من الخدمات الخاصة بسداد الديون والمستحقات للاشخاص بشكل إلكتروني.

كيف أعرف أن لدي تقرير هروب من الكفيل

قدمت منصة أبشر العديد من الخدمات التي تسهل وتجيب على العديد من الأسئلة المتعلقة بالمواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن منصة أبشر هي منظمة تابعة لوزارة الداخلية السعودية ،ومن الخدمات التي تقدمها هذه المنصة الإجابة على سؤال كيف أعرف أن لدي بلاغ هروب من الكفيل ويتم الأمر باتباع الخطوات التالية:

1- في البداية يجب عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية مباشرة من.

2- من الصفحة الرئيسية التي تظهر، اختر Passport Service.

3- بعد هذه الخطوة تظهر منصة أبشر ومن هناك اضغط على أيقونة الأفراد.

4- ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم التعريف الخاص بك أو اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم إرسالها إلى هاتفك من قبل.

5- عند إتمام الخطوات السابقة والوصول إلى هذه الخطوة، اضغط على الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

6- ثم قم بإضافة جميع البيانات المطلوبة والتي تتضمن رقم الهوية، العامل الذي تريد الاستعلام عنه، ثم أدخل الكود الظاهر أمامك، واضغط على كلمة “إظهار”.

بعد استكمال هذه الخطوات ستظهر صفحة تحتوي على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعامل وفي مقدمتها تقرير أم لا.

كيفية الاستعلام عن بلاغ هروب من الكفيل برقم الإقامة

إجابة أخرى لسؤال كيف أعرف أن لديّ تقرير هروب من الكفيل تندرج تحت الاستفسار عن الأمر باستخدام رقم هوية المقيم، ويتم الأمر باتباع الخطوات التالية:

1- أولاً يجب زيارة موقع وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية وذلك بالضغط عليه.

2 – من خلال الخيارات المتاحة في قائمة الخدمات الإلكترونية يتم اختيار الاستفسار عن عامل وافد.

3- بعد ذلك يتم إضافة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من رقم بطاقة الإقامة أو رقم الحدود وجواز السفر، ويتم تحديد الجنسية، ثم يتم نسخ الكود المرئي والضغط على كلمة البحث.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات تظهر صفحة بها جميع بيانات العامل المراد الاستعلام عن طلبه، ومن بين البيانات التي تظهر يوم رقم الهاتف واسم العامل ورخصة الشركة التي يعمل بها. ينتمي، بالإضافة إلى وجود تقرير هروب أم لا. وبالتالي، فإن الخطوات السابقة هي إجابة واضحة على سؤال كيف أعرف أن لدي تقرير هروب من الكفيل.

الاستعلام عن بلاغ هروب عبر موقع وزارة العدل

من أجل معرفة أن هناك بلاغ هروب ضد العامل الوافد في المملكة العربية السعودية، هناك طرق عديدة بنتائج مرضية لجميع الأطراف. ومن بين هذه الطرق نجد استفسارات حول الموضوع عبر موقع وزارة العدل ويتم الترتيب باتباع الخطوات التالية:

يجب عليك الذهاب إلى موقع الوزارة وتسجيل الدخول بحسابك. من خلال الخدمات الإلكترونية للأفراد اضغط على (خدمات الاستعلام). بعد ذلك اضغط على (استعلام عن وافد برقم اقامة). ثم ستظهر بعض البيانات التي يجب عليك ملؤها من رقم الحدود المسجل في جواز السفر ورقم الإقامة والجنسية والاسم. بعد الانتهاء من هذه الخطوة، ستظهر جميع البيانات المتعلقة بالعامل وما إذا كان لديه تقرير هروب أم لا.

شروط تقديم بلاغ هروب

بعد معرفة إجابة السؤال كيف أعرف أن لدي تقرير هروب من الكفيل، ما هي الشروط اللازمة لتنفيذ التقرير من قبل الكفيل تجاه العامل الوافد إلى المملكة العربية السعودية تتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

أن يكون العنوان الوطني للمؤسسة التي ينتمي إليها العامل مسجلاً في البريد السعودي.

من المهم أن تكون المؤسسة موجودة وأن صلاحية اشتراكها والشركات التابعة لها صالحة.

يجب أن يكون الوافد حاضرًا أيضًا في الوظيفة في المؤسسة.

يتم ذلك عندما يكون تصريح إقامة العامل ورخصة العامل ساريتين.

يجب ألا يكون العامل قد رفع دعوى قضائية ضد المنشأة في أي وقت سابق.

أثر إشعار الهروب على الوافد

إن التقرير عن العامل من قبل الكفيل يؤثر بشكل خطير وسيئ على العامل القادم إلى المملكة العربية السعودية. قد يتسبب هذا التقرير في عدم قدرة العامل على العمل في أي مكان آخر، كما أنه صالح له أيضًا لعدم تمكنه من التعاون مع كفيل آخر ،بالإضافة إلى أنه لن يكون قادرًا على القيام بأي عمل دون موافقة كفيله، وهذا يمكن أن يعني وفقًا لجميع أنشطته وحريته في المملكة حتى يتم حل جميع المشاكل، كما أن الإخطار يعني أيضًا صعوبة العامل على اتصال بأي جهة حكومية لتجديد الإقامة أو تصريح العمل والوثائق الأخرى. .

عقوبة تقرير الهروب

بعد توضيح خطورة تقرير الهروب من قبل الكفيل للوافد العامل في المملكة العربية السعودية، من المهم أن تكون على دراية بالعقوبات الأساسية التي تأتي من الأمر، والمتمثلة في ثلاث عقوبات رئيسية:

في البداية، قد يتم فرض غرامة تصل إلى 50،000 ريال سعودي على العامل.

ومن بين العقوبات حبس الوافد لمدة لا تقل عن ستة أشهر يرحل بعدها إلى وطنه ويدرج اسمه في قوائم الممنوعين من دخول المملكة العربية السعودية.

كما أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا بمنع تقديم أي عمل للمتهربين أو المخالفين، وأعلنت ضرورة الإبلاغ عنهم.

إلغاء محضر هروب من قبل الكفيل

يتم الأمر من قبل الكفيل أو صاحب العمل للذهاب إلى إدارة الوافدين في المملكة العربية السعودية قبل مرور 15 يومًا على تقديم الشكوى لإلغائها، حيث أكدت إدارة الوافدين أنه بمجرد مرور 15 يومًا، لا يمكن للراعي إلغاء الطلب ،عند الانتهاء من التقرير وبعد مرور أكثر من خمسة عشر يومًا يتم وضع العامل على قائمة المراقبة، وبمجرد إلقاء القبض عليه يتم ترحيله فورًا إلى بلده، ويتعلق الأمر بوضع الاسم على قوائم الممنوعين. من دخول المملكة العربية السعودية، أما الخطوات الواجب اتباعها لإلغاء بلاغ الهروب من قبل الكفيل فهي كالتالي:

يجب التوجه إلى الجهة المختصة بشؤون الوافدين قبل مضي خمسة عشر يومًا كما ذكرنا سابقًا، ويجب على الكفيل أو صاحب الحمل حمل جميع الأوراق اللازمة لإثبات الأمر، ومن بين هذه المستندات نموذج الإخطار. بعد ذلك يتم متابعة الأمر إلكترونياً بالدخول إلى منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وذلك بالضغط. يتم تحديد رمز الأفراد، ثم تسجيل الدخول. ثم اضغط على خدماتي، ثم اختر الخدمات العامة. من خلال النافذة التي ستظهر أمامك يتم تحديد الرسائل والطلبات. بعد هذه الخطوة يتم الضغط على صاحب العمل واختيار جوازات السفر. أدخل اسم الخدمة ثم اضغط على أيقونة إلغاء تقرير الهروب. اكتب التاريخ واضغط على إرسال، وبعد ذلك ستظهر لك رسالة تشير إلى اكتمال الطلب بنجاح.

ولضمان نجاح العملية يمكن الاستفسار عن تقرير هروب برقم الإقامة من خلال وزارة التنمية والموارد الاجتماعية كما أوضحنا سابقاً.

كيف أعرف أن علي بلاغ هروب من الكفيل كما وتصدر عدد من الخدمات الإلكترونية التي تصدرها الحكومة السعودية عديد من التقارير والتي تخبر المواطن بضرورة دفع المستحقات في الوقت المحدد ،وبأنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية في حال عدم استجابته او التوجه الى الدوائر المسؤولة.