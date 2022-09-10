علي ربيع ينفصل عَنّْ زوجته الثانية بعد عام من ارتباطهما

انفصل الفنان المصري علي ربيع عَنّْ زوجته الثانية، بعد قرابة عام من الزواج، وحدث ذلك فِيْ سرية تامة فِيْ الأيام الأخيرة.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن سبب الانفصال كان نشوب خلافات كثيرة بين الطرفِيْن جعلت التعايش بينهما مستحيلا، ووقع الطلاق غيابيًا.

قام علي ربيع بإلغاء متابعة زوجته السابقة على إنستغرام ؛ لكن الطلاق القانوني لم يتم بعد بشكل رسمي.

وسرعان ما ولّد خبر انفصال الفنانة المصرية عَنّْ زوجته تفاعلًا كبيرًا بين متابعيها ومعجبيها، الذين تمنوا له التوفِيْق، ولعله يحالفه التوفِيْق فِيْ حياته الخاصة فِيْ السنوات المقبلة.

وكان الفنان علي ربيع أعلن زواجه للمرة الثانية فِيْ أغسطس من العام الماضي، من فتاة من خارج الوسط الفني، بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلانه رغبته فِيْ عدم الزواج مرة أخرى والتكريس الكامل لمسيرته الفنية.

فِيْ ذلك الوقت، التزم علي ربيع الصمت بشأن إعلان الزواج لأسباب مختلفة ؛ ومن بينها وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وخوفها من الانتقاد، والثاني أن هذا الزواج هُو الثاني لربيع.

كانت الفنانة متزوجة من ندى محمود راقِصَّة فِيْ الأوبرا المصرية، وأنجبت ابنته الوحيدة مليكة، وانفصلت عَنّْها بسبب مشاكل متعددة بينها وبين والدتها، وهُو ما كشفته زوجته السابقة فِيْ الماضي الاجتماعي. الشبكات.

وعلى الصعيد الفني، لا تزال علي ربيع تعمل على الاستعدادات لمسلسلها الجديد “نصي الثاني”، وتستعد لتصوير دورها فِيْه نهاية سبتمبر المقبل.

المسرحية من تأليف إياد صالح، وإنتاج أحمد الجنايني وإخراج عمرو صلاح، وهِيْ تنتمي إلَّى مسرحيات الحلقة القصيرة حيث تتكون من 10 حلقات، وستعرض خارج سباق الجري الرمضاني على منصة شاهد VIP. .

فِيْ المسلسل، يلعب علي ربيع دور شاب يدعى أحمد، يقع فِيْ العديد من التجارب العاطفِيْة، بحثًا عَنّْ النصف الثاني من حياته، وتدور الأحداث فِيْ شبكة اجتماعية كوميدية.

يشار إلَّى أن آخر أعمال علي ربيع هُو فِيْلم “الزومبي”، ودارت أحداثه فِيْ إطار كوميدي، وشارك فِيْ البطولة عدد كبير من الفنانين منهم هاجر أحمد، كريم عفِيْفِيْ، حمدي الميرغني، ودينة. محسن.