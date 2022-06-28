علي زين ينفجر غضبًا ضد وزارة الرياضة

كشف المصري علي زين لاعب برشلونة لكرة اليد، الفائز بدوري أبطال أوروبا، عن نفسه مع النادي الكتالوني خلال نسخته الأخيرة.

وكتب علي زين عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “محبط أن يتم إبلاغه باستقباله في المطار كبطل مصري فاز بدوري أبطال أوروبا”.

وتابع “عندها سيتم تجاهلك تمامًا ولن يقابلك أحد في المطار رغم استفسار وزارة الشباب بالاتحاد عن موعد وصولي لاستقبالي”.

ونشر زين صورة لقميص برشلونة موقعة من لاعبي الفريق داخل إطار ممزق وعلق “شكرا لمصر للطيران على حاجتي للتمزق”.

فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد فوزه على كيلسي البولندي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت التنظيمي والوقت الإضافي بالتعادل 32-32.