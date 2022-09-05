علي سالم مؤلف مسرحية مدرسة المشاغبين ويكيبيديا، علي سالم من الشخصيات الذي عرفت بالفن والمسرح وله عدة أعمال مسرحية وروايات كوميدية وهجائية وتطرق علي سالم إلى نشر التعليقات السياسية التي تختص في الشأن المصري والعلاقات العربية والدولية وله العديد من المسرحيات الذي شارك بها مع عدة نجوم فنية وكان من ضمنها مسرحية مدرسة المشاغبين.

من هو علي سالم ويكيبيديا

علي سالم هو فنان وكاتب مسرحي مصري يحمل الجنسية المصرية ولد عام 1936 في شهر سبتمبر وتلخصت أعماله في 15 كتابا و27 مسرحية وكان من ضمن مسرحياته الروايات المسرحية والكوميدية والهجائية وفي أواخر حياته تطرق إلى نشر التعليقات السياسية الخاصة بشأن المصري والدولي والعربي، ولد علي سالم الفنان المصري في مدينة دمياط عام 13 يناير 1936 وكان والده يعمل في الأجهزة الأمنية في جمهورية مصر وكانت عائلته في البداية تعاني من الفقر.

علي سالم السيرة الذاتية

يعتبر الفنان المصري علي سالم من أشهر الفنانين العرب والذي عرف في مسرحياته بمشاركة عده نجوم فنية واليكم السيرة الذاتية الخاصة به:

الاسم علي سالم

الميلاد ولد في مدينة دمياط الواقعة بمصر.

تاريخ الميلاد ولد في 13 يناير 1936 ميلادي.

المهنة كاتب مسرحي مصري.

مسرحياته قدم عدة مسرحيات توكلنا من الأزهار العفاريت الزرق ومسرحية حدث في عزبه الورد.

المسيرة المهنية لعلي سالم

كانت أسرة علي سالم في البداية تعاني من الفقر وكان والده يعمل في الأجهزة الأمنية في مصر وتوفي والده عام 1957 وكان سالما يبلغ العمر 21 عاما وهذا ما أدى إلى أخيه من الخدمة العسكرية في مصر لكي يتم إعادة أسرته وبدأ نشاطه في التمثيل في مدينة دمياط في خمسينيات القرن الماضي وعامله في مسرح العرائس ومن ثم فرقه الفلاحون، وبعد ذلك عمل مع كبار الممثلين أنهم جورج وسمير والضيف.

مسرحية مدرسة المشاغبين

مثل الفنان المصري علي سالم مسرحية مدرسه المشاغبين وهي من إخراج جلال الشرقاوي وتعتبر المسرحية من الأعمال الكوميدية الساخرة وهذه المسرحية كانت أول عرض مسرحي كوميدي في العشرين من شهر أكتوبر لعام 1971 وتم تمثيلها في جمهورية مصر العربية باللغة العربية وهي من بطولة سعيد صالح وعادل إمام وتدور قصه مسرحية مدرسه المشاغبين عن مسرح كوميدي مقتبس من الفيلم البريطاني المعلم مع الحب وعمل في هذه المسرحية باقة من الممثلين وهذا ما مثل المسرحية بشكل ناجح.

علي سالم هو من الفنانين والكتاب المسرحيين الذي عرف بمسرحياته الكوميدية حيث كان بطل مسرحية مدرسه المشاغبين الذي ضمت باقة من أشهر النجوم الفنية.