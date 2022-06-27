علي صالح يتلقى عرضًا يونانيًا للرحيل عن الوصل الإماراتي

تلقى علي صالح، مهاجم فريق فريق الوصل الإماراتي الأول لكرة القدم، عرضاً يونانياً للانضمام إليه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث أكدت تقارير صحفية أن علي صالح الحاصل على عرض من شركة اليونانية للاحتراف الخارجي، تقوم دائرة الوصل الإماراتية بدراسة العرض.

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الوصل الإماراتي الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين واحتل المركز السادس في الترتيب برصيد 36 نقطة.

يشار إلى أن إدارة نادي الوصل الإماراتي كانت قد أعلنت، اليوم الاثنين، عن رحيل أودر هيلمان، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي.

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة نادي الوصل الإماراتي اتفقت مع المدرب الأرجنتيني بيتزي على تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.