علي كاكولي يحمس لمسلسله “محامية الشيطان” مع هِيْا عبد السلام

بعد طول انتظار، كشف الفنان الكويتي علي كاكولي، عَنّْ عمل جديد يجمعه مع الفنانة الكويتية هِيْا عبد السلام، بعَنّْوان “محامية الشيطان”.

أثار كاكولي إعجاب متابعيه للعمل الجديد من خلال مشاركة ملصقه الترويجي عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وأرفقه بتعليق يطلب من معجبيه الدعاء له بالنجاح، قائلاً “فِيْ أكتوبر … حصريًا على تطبيق شاشا”. …صلاتك.”

المسلسل يتكون من 8 حلقات، إخراج خالد الريس وتأليف فاطمة العامر، ويشاركه فِيْ بطولته علي كاكولي، هِيْا عبد السلام، سارة صلاح، نور الدليمي، وحسن إبراهِيْم.

وكان من بين المهنئين الممثل الكويتي يوسف البلوشي الذي علق بقوله “حظا سعيدا حبيبي وربتي أكتب لكَمْ نجاحا كبيرا”.

وكتب الممثل الكويتي ناصر الدوسري “كل خير لك يا أخي الحبيب”.

من جهة أخرى، أعلن كاكولي تعاونه مع الشاعر هاني سارو فِيْ أغنية جديدة، بعد النجاح الباهر الذي حققته فِيْ أغنية “الكذاب النفخ”، وأشار إلَّى أنه سيكشف التفاصيل قريباً.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان قد كشفت فِيْ وقت سابق عَنّْ عودة مواطنتها للتمثيل، وذلك ردا على صورة جمعتها كاكولي والمخرجة الكويتية لولوة عبد السلام، حيث تساءلت عما إذا كان هناك عمل قريب يجمعهما عبد السلام. وأشار سلام إلَّى أنه “قريبا إن شاء الله”.

وقال العيدان فِيْ تدوينة على “انستجرام” “خبر حصري وتصريح من المخرجة لولو عبد السلام شقيقة الفنانة هِيْا عبد السلام، بأنهم سيستعدون قريباً لعمل فني قادم يعيد الجميل والرائع. الفنان علي كاكولي للفن، ويقدم الأدوار المميزة التي وعد بها جمهُوره “.

وعبر العيدان عَنّْ سعادته بعودة الفنانة الشابة إلَّى التمثيل بعد الاتهامات والمحاكَمْة التي وجهت إليه، قائلا “خير الخبر وموفق علاوي”.

علي كاكولي ممثل ومغني كويتي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك فِيْ العديد من الأعمال التليفزيونية، منها “أفِيْنيو 7″، “حائرة القلوب”، “ليلة العيد” وغيرها.

قبل سجنه، شارك كاكولي فِيْ بطولة “بيروت دفعة” فِيْ دراما جرت فِيْ الستينيات فِيْ بيروت، حيث اجتمع مجموعة من الطلاب من مختلف الخلفِيْات فِيْ العاصمة اللبنانية وتحديداً فِيْ شارع الحمرا. الجنسيات، وهؤلاء الطلاب يدرسون فِيْ الجامعة الأمريكية فِيْ بيروت، ومن بينها تطورات ومغامرات وخصومات كثيرة، وتشتد الخطوط الدرامية لتلتقي مصائرهم ويومياتهم بين الحب والسياسة والزواج والمنافسة والدين والتآمر.