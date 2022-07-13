علي ماهر يبرر خسارة فيوتشر على يد الأهلي

علي ماهر

علق علي ماهر المدير الفني لنادي فوشير، على الخسارة التي تلقاها فريقه على يد الأهلي بأربعة أهداف.

وتغلب الأهلي على المستقبل 4-0، في مباراة الجولة 24 بالدوري المصري، على ملعب السلام وي الأهلي.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة “دوافع الأهلي أكبر منا، وهو يلعب من أجل البطولة”.

وتابع “المستقبل حقق أبرز أهدافه من خلال المشاركة في الكونفدرالية بعد حصوله على المركز الرابع”.

وتابع ماهر “كل لاعبي المستقبل كانوا بعيدين عن مستواهم المعتاد في مباراة الأهلي”.

واختتم تصريحاته متمنيا تعويضات في مباريات الدوري القادمة.

الأهلي يعود إلى مسار الانتصارات برباعية في المستقبل

عاد الأهلي إلى سلسلة انتصاراته بأربعة انتصارات متتالية على فوتورو، في الجولة 24 من الدوري.

وسجل رباعي الأهلي لأفشة “هدفين” وهدف لأحمد عبد القادر وعلي معلول.

ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز السبت المقبل في الجولة 25 من الدوري المصري.

أول فوز لسواريش مع الأهلي في الدوري

قاد البرتغالي ريكاردو سواريس الأهلي إلى فوزه الأول بالدوري خلال فترة رئاسته.

بدأ سواريس مسيرته مع الأهلي بفوز صعب على بتروجيت في كأس مصر، ثم تعادل سلبي مع الجونة في الدوري.

ويتطلع سواريس لخوض مباراتين من العيار الثقيل أمام بيراميدز في الدوري ثم الزمالك في نهائي كأس مصر.