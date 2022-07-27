علي منيمنة يتغنى بـ قصي خولي.. والأخير يرد بكبر فِيْك وبكلامك

وأشاد الفنان علي منيمنة بزميله فِيْ الوسط الفني الفنان قصي خولي، مشيرا إلَّى أن أحد أكبر أسباب انضمامه إلَّى عائلة مسلسل “من إلَّى” هُو وجود خولي فِيْ المسلسل. يبرز إعجابه الذي لا مثيل له به وبأدائه الفني.

وأضاف منيمنة أنه من أكثر متابعي خولي وفاء لعمله، حيث التقى خولي بعد مشاركته فِيْ مسلسل “من إلَّى”، بحسب تصريحاته الأخيرة، ليجد شخصًا مطابقًا للصورة التي رسمها منيمنة. . بالنسبة له فِيْ مخيلته بناءً على شخصيته التي تظهر فِيْ الأداء.

رد الفنان خولي على مدح منيمنة، وشاركه ملاحظاته، عبر خاصية “الأستوري” على إنستجرام، مرفقاً شكراً للفنانة منيمنة على مدحها واعتباره أخاً عزيزاً، بحسب رد خولي، مبيناً فخره بذلك. فخره الكبير بمنيمنة وكلماته وشكره على عمله الجاد وأدائه الرائع.

وعلق قصي “علي أخي الكريم وصاحبي عظيم فِيْك وفِيْ كلامك حبيبة القلب، ويعطيك ألف صحة مقابل عملك الجميل والرائع”.

منيمنة يشارك فِيْ مسلسل “من إلَّى” تأليف بلال شحات وإخراج مجدي السميري، ويعرض حاليا على منصة “شاهد”، حيث يظهر بدور “حسام”، بينما يؤدي خولي دور شخصية “وليد”.، مدرس رياضيات، يُعرف بكونه رجل مسالم ولا يحب الوقوع فِيْ المشاكل على الإطلاق، لكن ظروفه القاسية تدفعه إلَّى أن يصبح شخصًا مختلفًا تمامًا، خاصة بعد اكتشاف حَقيْقَة زوجته “سارة- رواد “. عليو” ووفاة نجله فِيْ المستشفى جراء تداعيات وضعه الصحي.

عقب انطلاق المسلسل، نالت خولي إشادة كبيرة من الجمهُور لأدائها الرائع، كَمْا وصفه جمهُورها، حيث عبر الكثير من محبيها بقوة عَنّْ سعادتهم بعودة خولي للعب الأدوار التي تعكس قدراتها الحقيقية. وبحسب مستوى إبداعهم وتاريخهم الفني.

وكانت خولي قد تصدرت مؤخرًا مسلسل “تريند”، لأن إحدى مشاهد المسلسل، التي أدتها باحترافِيْة كبيرة، ركزت على لغة الجسد وملامح الوجه، انهارت بالبكاء بعد إصابة ابنها ونقله إلَّى المستشفى. . مثل خطف زوجته ثم اكتشاف حقيقته.