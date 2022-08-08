عماد النحاس يرحل عن تدريب الاتحاد السكندري بعد الهزيمة من الأهلي

عماد النحاس

استقال عماد النحاس، مدرب فريق الاتحاد الأسكندرية لكرة القدم، من منصبه كمدرب لقائد الثغر بعد الخسارة أمام الأهلي.

خسر فريق نادي الاتحاد لكرة القدم الأول بالإسكندرية ثلاثة أهداف نظيفة أمام الأهلي، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد.

وقدم عماد النحاس استقالته إلى مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحي لقبول الاستقالة.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الإسكندرية عن المدير الفني الجديد خلال الساعات القليلة القادمة.

وهاجم عماد النحاس لاعبي الاتحاد بعد المباراة قائلا “كرة القدم ليست فنية فقط، نحن نفتقد الشخصية. حاولت كثيرا إصلاح هذه المشاكل وحاولت الاعتذار، لكن الأمور صعبة للغاية”.