عماد النحاس يهاجم لاعبي الاتحاد بعد الخسارة من الأهلي

عماد النحاس

شن عماد النحاس، مدرب فريق الإسكندرية الأول لكرة القدم، هجومًا قويًا على لاعبي متصدر الثغر، عقب الخسارة أمام النادي الأهلي.

خسر الفريق الكروي الأول لاتحاد الإسكندرية، بثلاثة أهداف نظيفة، أمام الأهلي، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، أمس الأحد.

وقال النحاس خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة “كرة القدم ليست فنية فقط، نحن نفتقر إلى الشخصية. حاولت كثيرًا إصلاح هذه الأمور وحاولت الاعتذار، لكن الأمور صعبة للغاية”.

وأشار إلى أن الأهلي يتمتع بشخصية كبيرة، وأن فريقه أتيحت له فرصة ذهبية قبل المباريات الخمس، مضيفًا “لا أعرف من يأتي من هذا الهدوء الذي دخل به اللاعبون المباراة بهدفنا”.

وأكد أن فريقه يحتاج إلى 3 نقاط فقط من 5 مباريات، لكن الأمور صعبة للغاية، موضحًا “الاتحاد ناد كبير، لكن لدينا لاعبين لا يدركون قيمتهم، وقد أجبرنا اللاعبون على التفكير. عن البقاء وحدي، وهذه ليست فلسفتي “.

وعن هتافات الجماهير ضده “كلنا في نفس القارب، أعتذر أن الظروف صعبة، لولا النضال على الأرض لكانت العناصر الشابة تصعد”.