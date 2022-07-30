عمالقة إنتاج النفط.. سوناطراك الجزائرية فِيْ المركز الـ12 عالميا

“الصعود الحر” لعملاق النفط الجزائري “سوناطراك” فِيْ الترتيب العالمي لأكبر 15 شركة فِيْ إنتاج النفط والغاز.

رفع ترتيب جديد للشركة الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك إلَّى المركز 12 عالميا حسب مجلة “الإيكونوميست”.

ونشرت سوناطراك بيانا حصلت العرب اليوم الإخبارية على نسخة منه، كشفت فِيْه أنه فِيْ دراسة أجرتها مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، صنفت سوناطراك ضمن أكبر 15 شركة نفطية فِيْ العالم، حيث احتلت المرتبة 12 من حيث من إنتاج النفط والغاز.

واعتمدت المجلة فِيْ تقريرها على حجم إنتاج سوناطراك لعام 2022 الذي تجاوز 185 مليون طن مكافئ نفطي.

وأكدت سوناطراك أن هذا التصنيف “يعزز مكانتها فِيْ سوق الطاقة العالمي ويجعلها تحتل المرتبة الأولى بين أهم الشركات العالمية”.

أول إفريقيا

وفِيْ أبريل الماضي، حصلت شركة “سوناطراك” الجزائرية على لقب “أفضل شركة نفط إفريقية”.

وبحسب شركة النفط الجزائرية العملاقة، احتلت سوناطراك المرتبة الأولى فِيْ الترتيب السنوي لعام 2022 لأفضل مؤسسة أفريقية.

كشف بيان صادر عَنّْ مجموعة النفط الجزائرية، أن “سوناطراك” تصدرت التصنيف السنوي لأفضل 500 مؤسسة إفريقية، الذي أجرته مجلة “جون أفريك”.

وأشارت المجلة إلَّى أن “سوناطراك” تمكنت من الحفاظ على مستوى أدائها الإيجابي خلال فترة تفشي جائحة كورونا الذي ضرب الاقتصاد العالمي، وحققت فِيْ عام 2022 عائدات بلغت 34.5 مليار دولار.

من ناحية أخرى، حققت شركة النفط الجزائرية نتائج مهمة فِيْ عام 2022، من بينها زيادة الإنتاج بنسبة 5٪، وزيادة صادراتها بنسبة 18٪، مقارنة بانخفاض قياسي فِيْ وارداتها من البنزين بنحو 70٪.

دخل ضخم

توقعت شركة النفط الجزائرية “سوناطراك” أن يكون عام 2022 عاما استثنائيا فِيْ عائدات البلاد النفطية البالغة نحو 50 مليار دولار، فِيْ وقت خصصت فِيْه الشركة ميزانية ضخمة قدرها 39 مليار دولار من 2022 إلَّى 2026 للاستثمارات. واكتشافات النفط.

كشف توفِيْق حقّار، الرئيس والمدير العام لشركة سوناطراك للنفط المملوكة للدولة، أن الشركة تتوقع أن تصل عائدات تصدير النفط الجزائري إلَّى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بفارق 15 مليار دولار عَنّْ 2022.

وهذا يعَنّْي أن إجمالي عائدات الجزائر المتوقعة من النفط وخارجه هذا العام قد تصل إلَّى نحو 57 مليار دولار، إذا حققت صادرات خارج المحروقات 7 مليارات دولار، بينما وصلت إلَّى 4 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وتحدث عَنّْ تحقيق الشركة لإيرادات مالية بنهاية عام 2022 بلغت 35.4 مليار دولار بزيادة 75٪ عَنّْ عام 2022.

اعترف المسؤول الأول عَنّْ شركة النفط الجزائرية العملاقة بأن ظروف السوق الدولية للغاز “سمحت بزيادة الصادرات الجزائرية بنسبة 54٪ عبر أنابيب الغاز، و 13٪ عبر المسار المميع”، فِيْ إشارة إلَّى ناقلات النفط.

كَمْا أشار توفِيْق حكار، فِيْ حديثه للرئيس الجزائري، إلَّى أن متوسط ​​سعر مزيج “بلاند الصحراء” شهد ارتفاعا بنسبة 68٪ نهاية مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بين عامي 2022 و 2022، حققت شركة “سوناطراك” الجزائرية 35 اكتشافًا جديدًا للنفط والغاز، بما فِيْ ذلك “34 اكتشافًا لسوناطراك وحدها”، بحجم إجمالي قدره 307 ملايين طن من المكافئ النفطي.

وبلغت قيمة استثمارات شركة النفط الحكومية منذ بداية العام الحالي “ما لا يقل عَنّْ 7 مليارات دولار”، فِيْ عدة مشاريع نفطية فِيْ طور الإنجاز.

وأكد توفِيْق حكَمْ أنها “ستساهم فِيْ الإنتاج بمقدار 20 مليون طن من المكافئ النفطي سنويا”.