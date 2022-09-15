عمالقة الاستثمار فِيْ البيتكوين.. 5 شركات تتصدر القائمة

العملة الرقمية “بيتكوين” هِيْ أشهر سوق للأصول والعملات المشفرة فِيْ العالم بقيمة سوقية تزيد عَنّْ 379 مليار دولار.

“Bitcoin” هِيْ أداة تنافسية للاستثمار الشعبي والمكاسب السريعة، وهِيْ تجذب العديد من الشركات .. فِيْ السطور التالية، سنعرض أكبر 5 شركات استثمارًا فِيْ Bitcoin ؛ وفقًا لتقرير منصة Statista واستنادًا إلَّى البيانات المالية حتى 1 أبريل 2022.

MicroStrategy

عدد عملات البيتكوين 129.218

تعد شركة MicroStrategy لصناعة برامج المؤسسات أكبر مستثمر مؤسسي فِيْ Bitcoin، حيث تمتلك 129،218 وحدة اعتبارًا من 31 مارس 2022. فِيْ الربع الثاني من عام 2022، اشترت MicroStrategy 481 عملة بيتكوين مقابل 10 ملايين دولار أمريكي بمتوسط ​​سعر. شراء 20.790 دولارًا لكل بيتكوين.

اعتبارًا من 30 يونيو 2022، استثمرت MicroStrategy أكثر من 4 مليارات دولار فِيْ عملة البيتكوين، منذ شراء العملة المشفرة لأول مرة فِيْ الربع الثالث من عام 2022.

فِيْ أغسطس 2022، استقال مايكل سايلور، المؤسس المشارك لشركة MicroStrategy من منصب الرئيس التنفِيْذي للشركة، قائلاً إنه سيركز أكثر على استراتيجية الاستحواذ على البيتكوين بعد أن أبلغت الشركة عَنّْ خسارة أكثر من مليار دولار بسبب انخفاض أسعار العملات الرقمية فِيْ الربع الثاني من العام. عام. جنرال لواء.

– تسلا

عدد عملات البيتكوين 43200

كشفت Tesla فِيْ فبراير 2022 أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين. أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية أيضًا أنها قد تستمر فِيْ الاستثمار فِيْ العملات المشفرة على نطاق واسع والبدء فِيْ قبول البيتكوين كطريقة دفع لمنتجاتها. أظهر إحاطة للمساهمين أن مبيعات البيتكوين كان لها “تأثير إيجابي” بقيمة 101 مليون دولار على ربحية تسلا خلال الربع الأول من عام 2022.

بلغت القيمة السوقية العادلة لممتلكاتها من البيتكوين 2.48 مليار دولار فِيْ الربع الأول من عام 2022 وأغلقت العام عَنّْد حوالي 2 مليار دولار.

– ماراثون ديجيتال هُولدينج. ماراثون ديجيتال هُولدينجز

عدد عملات البيتكوين 9،373

ماراثون ديجيتال هُولدنجز، شركة تعدين بيتكوين مقرها لاس فِيْجاس، تشارك بشكل مباشر فِيْ مجال العملات المشفرة. زادت الشركة من ممتلكاتها من البيتكوين على مدار هذا العام. حتى يناير 2022.

تمتلك الشركة حوالي 8133 وحدة بيتكوين بقيمة سوقية عادلة تبلغ حوالي 375.8 مليون دولار. وشمل ذلك 4813 عملة بيتكوين تم شراؤها فِيْ يناير 2022 بمتوسط ​​سعر 31،168 دولارًا لكل منها. فِيْ أبريل، زادت الشركة حيازاتها من عملات البيتكوين إلَّى 9،373 وحدة. اعتبارًا من يونيو 2022، ارتفع إجمالي مقتنيات الشركة من البيتكوين إلَّى 10055 وحدة، والتي تحتفظ بها الآن مباشرة بعد أن ألغت استثمارها فِيْ صندوق الأصول الرقمية NYDIG الثالث (NYDIG).

– مقالات . حاجز

عدد عملات البيتكوين 8،027

بدأت شركة المدفوعات الرقمية الملياردير جاك دورسي، المعروفة سابقًا باسم سكوير، فِيْ شراء البيتكوين فِيْ أكتوبر 2022، عَنّْدما نشرت كتابها الأبيض عَنّْ الاستثمار فِيْ البيتكوين. وقالت الشركة فِيْ ذلك الوقت إنها تعتبر البيتكوين “أداة للتمكين الاقتصادي العالمي”.

فِيْ الربع الرابع من عام 2022، استثمرت (بلوك) 50 مليون دولار فِيْ شراء 4709 وحدة بيتكوين. لقد اشترت 3318 عملة بيتكوين أخرى بسعر إجمالي قدره 170 مليون دولار فِيْ الربع الأول من عام 2022، ليصل إجمالي مقتنياتها إلَّى 8027. اعتبارًا من 30 يونيو 2022، بلغت القيمة العادلة لاستثماراتها فِيْ Bitcoin 160 مليون دولار بناءً على أسعار السوق.

Bitfarms. Bitfarms

عدد عملات البيتكوين 5،243

اعتبارًا من 31 مارس 2022، كان لدى Bitfarms إجمالي 5243 وحدة بيتكوين، وهُو ما يمثل حوالي 244 مليون دولار. وشمل ذلك 1000 بيتكوين التي اشترتها الشركة التي تتخذ من تورونتو مقراً لها مقابل 43.2 مليون دولار فِيْ الأسبوع الأول من يناير 2022، وهِيْ المرة الأولى التي تشتري فِيْها عملة البيتكوين، حيث أن مقتنياتها السابقة جاءت فقط من التعدين.

أعلنت الشركة، التي تأسست فِيْ عام 2017، عَنّْ إضافة 500 عملة بيتكوين جديدة تم تعدينها خلال يوليو 2022، بزيادة 28٪ عَنّْ يوليو 2022 و 19٪ من يونيو 2022. كان لدى الشركة 2022 عملة بيتكوين اعتبارًا من 31 يوليو 2022، وهُو ما يمثل بقيمة إجمالية تقارب 48 مليون دولار.