عمالقة التكنولوجيا في وول ستريت يستبعدون مئات الموظفين 

تخطط Apple وغيرها من عمالقة التكنولوجيا لتسريح الموظفين، استعدادًا لركود محتمل، حيث أعاد Goldman Sachs تخفيضات الوظائف السنوية في نهاية العام بعد انخفاض أرباحه ربع السنوية بنسبة 48٪.

أدت مؤشرات الأسهم الرئيسية إلى محو أرباح الشركات الكبرى، لذا فهي تحاول كبح جماح التكاليف، ورأت تلك المؤسسات، بما في ذلك Apple، الشركة الأكثر قيمة في العالم بعد أرامكو، تقليص حجمها كخطوة مناسبة.

وبذلك، تنضم Apple إلى Meta (Facebook سابقًا) و Amazon و Tesla للسيارات الكهربائية وتكنولوجيا Alphabet.

التضخم له جذوره في الاقتصاد

حذر بنك جولدمان ساكس من أنه قد يبطئ التوظيف ويخفض الإنفاق مع تدهور التوقعات الاقتصادية، وقال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون إن بيئة السوق أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب مجموعة من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية، مستشهداً بالصراع الدولي بين روسيا وأوكرانيا.

وقال “نرى تضخمًا عميقًا في الاقتصاد، وما هو غير عادي في هذه الفترة بالذات هو أن العرض والطلب يتأثران بالأحداث الخارجية، مثل الوباء والحرب”.

وفي مقابلة يوم الثلاثاء مع CBS Mornings، قال “نظرًا لبيئة التشغيل الصعبة، فإننا نعيد فحص جميع خطط الإنفاق والاستثمار المستقبلية عن كثب لضمان أفضل استخدام لمواردنا.

وتابع “ليس هناك شك في أنه بالنظر إلى التضخم الذي نشهده في اقتصادنا، سنشهد تشديدًا في الأوضاع الاقتصادية، وهناك بالتأكيد فرصة يمكن أن تؤدي إلى الركود”.

يأتي ذلك في أعقاب تحركات في الأسابيع الأخيرة من قبل العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى لخفض التكاليف وخفض التوظيف، على سبيل المثال قالت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، إنها ستخفض التوظيف لبقية العام.

وقال ألفابت “مثل كل الشركات، لسنا محصنين ضد الرياح الاقتصادية المعاكسة”.

في وقت سابق من هذا الشهر، حذر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج موظفي Meta من أن الشركة قطعت خططها لتوظيف 30٪ على الأقل من المهندسين هذا العام.