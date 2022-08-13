وسط أزمة مناخ عالمية، مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأنهار، لا يبدو أن هذا هُو الوقت المناسب لكسب المال من الفحم.

لكن الصدمة التي تعرضت لها سوق الطاقة العالمية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية تسببت فِيْ أن يصبح العالم أكثر اعتمادًا على أنواع الوقود الأكثر تلويثًا.

مع زيادة الطلب وارتفاع الأسعار باستمرار، فإن هذا يعَنّْي أرباحًا ضخمة لأكبر منتجي الفحم.

مستويات قياسية لأسعار الفحم

أفادت شركة جلينكور العملاقة للسلع الأساسية أن الأرباح الأساسية من وحدة الفحم لديها ارتفعت بنحو 900٪ إلَّى 8.9 مليار دولار فِيْ النصف الأول – أكثر مما حققته ستاربكس أو نايكي فِيْ عام كامل.

شركة Coal India Ltd، التي تحتل المرتبة الأولى فِيْ إنتاج الفحم، تضاعف أرباحها ثلاث مرات تقريبًا، وسجلت أيضًا رقمًا قياسيًا.

شهدت الشركات الصينية التي تنتج أكثر من نصف الفحم فِيْ العالم أرباحًا فِيْ النصف الأول تزيد عَنّْ الضعف، لتصل إلَّى 80 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

وإذا كانت هذه الأرباح الضخمة تدر عوائد كبيرة على المستثمرين، إلا أنها ستجعل من الصعب على العالم التخلص من عادة حرق الفحم للوقود، حيث يعمل المنتجون على استخراج أطنان إضافِيْة وتعزيز الاستثمار فِيْ مناجم جديدة.

وإذا تم استخراج المزيد من الفحم وحرقه، فإن ذلك سيجعل احتمالية إبقاء الاحترار العالمي أقل من 1.5 درجة مئوية أمرًا صعبًا وبعيدًا.

تحول صناعة الفحم

ما يحدث فِيْ صناعة الفحم هُو تحول ملحوظ فِيْ صناعة كانت لسنوات غارقة فِيْ أزمة وجودية، حيث يحاول العالم التحول إلَّى وقود أنظف لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.

تعهدت البنوك بإنهاء التمويل، وقامت الشركات بتصفِيْة المناجم ومحطات الطاقة، وتوصل زعماء العالم فِيْ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلَّى صفقة لإنهاء استخدامها فِيْ نهاية المطاف.

ومن المفارقات أن هذه الجهُود ساعدت فِيْ دعم نجاح منتجي الفحم، حيث أدى نقص الاستثمار إلَّى تقييد العرض. الطلب أعلى من أي وقت مضى، حيث تحاول أوروبا أن تنأى بنفسها عَنّْ الواردات الروسية من خلال استيراد المزيد من الفحم المنقول بحراً والغاز الطبيعي المسال، مما يترك وقودًا أقل للدول الأخرى للقتال من أجله.

الفائزون من ارتفاع الأسعار

ارتفعت الأسعار فِيْ ميناء نيوكاسل الأسترالي، المؤشر الآسيوي، إلَّى مستوى قياسي مرتفع فِيْ يوليو.

كان التأثير على أرباح عمال مناجم الفحم مذهلاً، ويستفِيْد المستثمرون الآن بشكل كبير، حيث أتاحت الأرباح الوفِيْرة لشركة Glencore للشركة زيادة العوائد على المساهمين بمقدار 4.5 مليار دولار أخرى هذا العام، مع وعد بالمزيد فِيْ المستقبل.

استغل غوتام أداني، أغنى شخص فِيْ آسيا، اندفاع الهند لتأمين البضائع المستوردة وسط ضغوط على الإمدادات المحلية. قفزت عائدات شركة Adani Enterprises Ltd بأكثر من 200٪ فِيْ الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو، مدفوعة بارتفاع أسعار الفحم.

يجني المنتجون الأمريكيون أيضًا أرباحًا وفِيْرة، كَمْا يقول أكبر عامل منجم، Arch Resources Inc. و Peabody Energy Corp.، الطلب قوي جدًا فِيْ محطات الطاقة الأوروبية لدرجة أن بعض العملاء يشترون الوقود عالي الجودة الذي يستخدم عادةً فِيْ صناعة الصلب لتوليد الكهرباء بدلاً من ذلك. .

توشك أرباح الفحم البري على أن تصبح مصدر قلق سياسي، حيث تربح حفنة من شركات الفحم بينما يدفع المستهلكون، وارتفعت تكاليف الكهرباء فِيْ أوروبا إلَّى مستويات قياسية ويعاني الناس فِيْ البلدان النامية من انقطاع التيار الكهربائي يوميًا لأن مرافقهم لا تستطيع تحمل تكاليف استيراد الوقود.

فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شركات الطاقة، قائلا إن أرباحها غير أخلاقية ودعا إلَّى ضرائب غير متوقعة.

يقول المدافعون عَنّْ الفحم إن الوقود يظل أفضل طريقة لتوفِيْر طاقة حمولة أساسية رخيصة وموثوقة، خاصة فِيْ البلدان النامية. على الرغم من الانتشار الهائل للطاقة المتجددة، لا يزال حرق الفحم هُو الطريقة المفضلة فِيْ العالم لتوليد الطاقة، حيث يمثل 35 ٪ من إجمالي الكهرباء.

بينما يستفِيْد المنتجون الغربيون من الأسعار القياسية – مع التزام شركات مثل Glencore بتشغيل مناجم لإغلاقها خلال الثلاثين عامًا القادمة – لا يزال مستهلكو الفحم الرئيسيون فِيْ الهند والصين لديهم نمو على جدول الأعمال.

كلفت الحكومة الصينية صناعتها بتعزيز الطاقة الإنتاجية بمقدار 300 مليون طن هذا العام، وقالت أكبر شركة منتجة مملوكة للدولة فِيْ البلاد إنها ستعزز الاستثمار التنموي بأكثر من النصف على خلفِيْة الأرباح القياسية.

من المحتمل أيضًا أن تضخ شركة Coal India جزءًا كبيرًا من أرباحها فِيْ تطوير مناجم جديدة، تحت ضغط من الحكومة لبذل المزيد لمواكبة الطلب من محطات الطاقة والصناعات الثقيلة.

عملت الصين والهند سويًا فِيْ مؤتمر للأمم المتحدة فِيْ جلاسكو العام الماضي لتخفِيْف الصياغة فِيْ بيان المناخ العالمي للدعوة إلَّى “التخلص التدريجي” من استخدام الفحم بدلاً من “التخلص التدريجي”.

فِيْ ذلك الوقت، توقع القليلون تكلفة الوقود. قبل عام واحد فقط، كان أكبر عمال المناجم الدوليين – باستثناء شركة جلينكور – فِيْ حالة تراجع تام عَنّْ استخدام الفحم، حيث قرروا أن العائدات الضئيلة لا تستحق الضغط المتزايد من المستثمرين ونشطاء المناخ.

وعَنّْدما انفصلت شركة Anglo American Plc عَنّْ أعمالها فِيْ مجال الفحم وسلمتها إلَّى المساهمين الحاليين، قال أحد البائعين على المكشوف، Boatman Capital، إن العمل الجديد لا يساوي شيئًا. بدلاً من ذلك، ارتفع السهم – المعروف باسم Thungela Resources Ltd. بأكثر من 1،000٪ منذ إدراجه فِيْ يونيو 2022، مع زيادة أرباح النصف الأول للسهم بنحو 20 ضعفًا.

استحوذت شركة Glencore نفسها على منجم كولومبي من شركائها السابقين Anglo و BHP Group. كانت طبيعة الصفقة، وارتفاع أسعار الفحم، تعَنّْي أن شركة Glencore حصلت على المنجم مجانًا بحلول نهاية العام الماضي. فِيْ الأشهر الستة الأولى من هذا العام، حققت 2 مليار دولار من الأرباح من ذلك المنجم، أي أكثر من ضعف أرباح شركات الفحم بأكَمْلها فِيْ نفس الفترة من العام الماضي.

يبدو أن الأرباح ستستمر فِيْ التدفق، حيث يقول المحللون والمسؤولون التنفِيْذيون فِيْ مجال الفحم إن السوق ستظل ضيقة.

قال جاري ناجل، الرئيس التنفِيْذي لشركة جلينكور “فِيْ الوقت الذي نقف فِيْه اليوم، لا نرى أزمة الطاقة هذه تختفِيْ لبعض الوقت”.