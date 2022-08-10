عمال البريد البريطاني يعلنون عَنّْ إضرابات للمطالبة بزيادة الأجور

أعلنت نقابة عمال البريد الملكي أن أكثر من 115000 عامل سيضربون فِيْ 26 و 31 أغسطس ويومي 8 و 9 سبتمبر للمطالبة بزيادة الأجور.

هذا هُو أحدث إعلان فِيْ سلسلة من الإضرابات الصناعية فِيْ جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث يطالب العمال بزيادة الأجور للتغلب على ارتفاع التضخم.

ومن المتوقع أن يرتفع فوق 10٪ فِيْ وقت لاحق من هذا العام، لكن الحكومة تحث الشركات على ممارسة ضبط النفس فِيْ تعديلات الأجور لتجنب تأجيج ما تقول إنه منحنى تضخم متصاعد.

اعتذرت The Royal Mail، إحدى أقدم مجموعات البريد فِيْ العالم، للعملاء عَنّْ أي انقطاع بسبب الضربات المقترحة.

وقالت الشركة إنها عرضت زيادة فِيْ الأجور بنسبة 5.5٪، وهِيْ أكبر زيادة منذ سنوات.

لكن النقابة قالت إن هذا سيؤدي إلَّى “انخفاض حاد” فِيْ مستويات معيشة العمال بسبب التضخم.