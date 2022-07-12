عمال السكك الحديدية فِيْ المملكة المتحدة يصوتون بالموافقة على إضراب

قم بالتصويت وسط الخلاف الأخير حول الأجور، حيث يلوح المزيد من الاضطراب فِيْ شبكة النقل.

تواجه بريطانيا صيفًا من الارتباك حيث يكافح العمال مع ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الحادة فِيْ التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على خلفِيْة حالة عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

فِيْ يونيو الماضي، شلت إضرابات منفصلة شبكة السكك الحديدية لبضعة أيام عَنّْدما أضرب 40 ألف عامل.

وقال وزير النقل جرانت شابس، الذي أعلن مؤخرًا عَنّْ محاولته استبدال جونسون “كرئيس للوزراء، سأقف فِيْ وجه النقابات وأجعل من الصعب تهديد بلدنا حتى تدفع فدية”.

الإضراب الأخير لعمال السكك الحديدية للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل يوجه ضربة لقطاع السفر الهش بالفعل الذي يعاني من نقص العمالة والإلغاء وتأخير الرحلات.

لم يتم الإعلان عَنّْ مواعيد الضربة المقترحة.