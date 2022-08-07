عمان تحقق 784 مليون ريال فائضا فِيْ الميزانية بنهاية النصف الأول من 2022

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الأحد، أن ميزانية قدرها 784 مليون ريال (2.04 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من عام 2022.

وأضاف التقرير أن عمان ارتفعت إلَّى 3.187 مليار ريال بنهاية النصف الأول.

وقالت وزارة المالية فِيْ بيان لها، اليوم، إن الإنفاق العام ارتفع بنسبة 8.6٪، على أساس سنوي، إلَّى 5.94 مليار ريال. وأضافت الوزارة أن إجمالي الدين العام انخفض بمقدار 2.2 مليار ريال عَنّْ نهاية العام الماضي إلَّى 18.6 مليار ريال.

استفاد منتجو النفط فِيْ الخليج الفارسي من الارتفاع الحاد فِيْ أسعار النفط، التي تجاوزت 100 دولار للبرميل بعد الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ أواخر فبراير، مما أثار مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

أعادت عمان، التي تصنفها وكالات التصنيف الائتماني على أنها غير مرغوب فِيْها، شراء أكثر من 700 مليون دولار من سنداتها فِيْ يونيو، وهِيْ خطوة قالت ستاندرد آند بورز إنها “تدعم التحسن فِيْ القياس”.