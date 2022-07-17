عمرو أديب يسخر من الأهلي عقب الخسارة من بيراميدز

سخر الإعلامي عمرو أديب من هزيمة الأهلي أمام نظيره من بيراميدز، أمس السبت، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عمرو أديب في برنامجه التلفزيوني “يا روحي وعيني على الأهلي يارب أفضل على هذا كله”.

وتابع “هِجْرا، وماذا أيضًا يا رب، إذا فضل الأهلي أن يُهزم في الطريق لما كانت هناك حاجة، ولن نستيقظ نبغضه، سنجد بنزينًا رخيصًا”.

وأضاف “سيدي، حنان، منان، الأهلي مفضل تمامًا، والزمالك يأخذ الدوري إن شاء الله”.

عمرو أديب عيناي، عيناي … بيراميدز يفوز على الأهلي 2-0، ماذا لو فضل الأهلي الفوز … فوز برشلونة وريال مدريد

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– القصة (Elhekayashow) 16 يوليو 2022

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

واجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره بيراميدز، اليوم السبت، في اليوم الخامس والعشرين من مسابقة الدوري.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بهدفين ليجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الثالث في التصنيف العام.

شريف عبد المنعم ينتقد لاعبي الأهلي

وقال شريف عبد المنعم نجم الأحمر السابق لقناة الأهلي “الفريق لعب 95 دقيقة وصانع اللعب هو محمد الشناوي حارس المرمى”.

وتابع “سوارش بدأ المباراة بطريقة خاطئة، وقدرات قفشة لم تؤهله للعب الكرة الطويلة، والأهلي لم يكن حاضرا اليوم وكأننا لم نذهب إلى ملعب المباراة”.

وختم “لم يفز اللاعبون بأي تدخل في مباراة اليوم، فقدنا الكرة الثانية في كل مرة”.