عمرو السولية يخرج مصابًا من مباراة الأهلي والجونة

عمرو السولية لاعب كرة قدم لفريق الأهلي الأول، أصيب خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد الجونة.

وسيواجه فريق كرة القدم الأول النادي الأهلي مع نظيره الجونة، الآن على ملعب الأهلي وى السلام، في اليوم السادس والعشرين من منافسات الدوري.

وكان عمرو الصليعة قد أصيب في الدقيقة 62 من الاستراحة، ليحل محل محمد هاني في المباراة التي يسيطر عليها التعادل السلبي.

ويبدو أن عمرو الصليعة أصيب في العضلة الخلفية ومن المقرر أن يخضع لأشعة إكس خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على مدى الإصابة.

تضمنت تشكيلة الأهلي ضد الجونة

حارس المرمى محمد الشناوي

الدفاع كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – ياسر ابراهيم – علي معلول

لاعب وسط رامي ربيع – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم محمد مجدي عفشة – احمد عبد القادر – حسام حسن.

هو على مقاعد البدلاء

محمود متولي، وليد سليمان، أيمن أشرف، علي لطفي، صلاح محسن، محمود وحيد، لويس ميشيسوني، محمد هاني، ومحمد فخري