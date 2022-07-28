عمرو دياب وبلقيس وغنى غندور بحفل عشاء خاص فِيْ الساحل الشمالي

وثقت سلمى فتح الله، ابنة رجل الأعمال سامي فتح الله، مجموعة من الصور والفِيْديوهات لأجواء العشاء الخاص، والتي دعتها إليها مجموعة من نجوم الفن والمشاهِيْر.

وكان على رأس الضيوف الفنان المصري عمرو دياب، والفنانة بلقيس فتحي، والعارضة الأسترالية من أصل لبناني جيسيكا قهُواتي، ومصممة الأزياء جينا غندور، وميرا الطفِيْلي التي وصلت إلَّى نهائيات ملكة جمال لبنان 2022.

كَمْا شارك فِيْ الليلة المؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي عمر منسي، ومصمم الأزياء سيدريك حداد، وخبيرة التجميل دينا راغب، والممثلة المصرية ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي.

التقطت النجوم العديد من الصور التذكارية وتناولت العشاء، بدعوة من سلمى فتح الله، فِيْ فندق العَنّْوان مراسي بالعلمين، بمناسبة افتتاح متجر بلانش كونسيبت، الذي يفتح يوم الجمعة 29 يوليو.

وظهر عمرو دياب فِيْ شورت أزرق داكن بقميص أزرق وتنسيقه مع حذاء رياضي، أثناء التقاطه صورة مع جيسيكا قهُواتي. صورة ثانية تلتقطه مع سلمى فتح الله وزوجها المنتج موسى عيسى وكذلك قهُوتي.

ظهرت جيسيكا بفستان أسود طويل كشف منطقة البطن، منسق مع سلاسل فضية، فِيْما ظهرت بلقيس فتحي بفستان أبيض صيفِيْ.

يأتي ذلك فِيْ وقت يستعد فِيْه عمرو دياب لإحياء حفل جديد يوم الجمعة 5 أغسطس فِيْ مدينة العلمين الجديدة، ضمن حفلات موسم صيف 2022.

وحددت الشركة المنظمة للحفلة أسعار تذاكر حفل الفنان عمرو دياب وقسمت إلَّى 5 فئات ؛ سعر التذاكر للفئة العادية الأولى هُو 21 دولارًا، والثاني هُو 42 دولارًا، والصالة الثالثة 2650 دولارًا، والرابع VIP Bean Bags هُو 92 دولارًا، والخامس High Table هُو 1،055 دولارًا.

كانت المرتفعات قد أضاءت الأجواء فِيْ حفلهم على الساحل الشمالي، فِيْ حفلهم الصيفِيْ الأول عام 2022، قبل أيام، بحضور نجوم الفن والمشاهِيْر، فِيْما غطى اللون الأبيض زخرفة المكان والملابس. من الجمهُور.

وثقت الفنانة المصرية بشرى جانبا من أجواء الحفل الذي بدأ بأغنية “يا آنا يا لا” التي بدأت بالهضبة، كَمْا قدمت مجموعة من أجمل أغانيها بين القديم والجديد، حيث وكذلك أغاني من ألبومه الجديد.