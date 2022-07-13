عمرو دياب يشعل أجواء الساحل الشمالي مع النجوم.. والأبيض يكتسي الحفل

أشعل الفنان المصري عمرو دياب الأجواء فِيْ حفله بالساحل الشمالي، فِيْ حفله الصيفِيْ الأول عام 2022، بحضور نجوم الفن والمشاهِيْر، فِيْما غطى اللون الأبيض زخرفة المكان وملابس الحضور. .

وثقت الفنانة المصرية بشرى جانبا من أجواء الحفل الذي بدأ بأغنية “يا آنا يا لا” التي بدأت بالهضبة، كَمْا قدمت مجموعة من أجمل أغانيها بين القديم والجديد، حيث وكذلك أغاني من ألبومه الجديد.

وكشفت بشرى أن دياب ذكرت اسمها خلال إحدى الأغاني التي غنتها على المسرح وعبرت عَنّْ سعادتها بعلامة الهضبة فِيْ الحفل.

فاجأ الفنان جمهُوره بأداء أغنية “BHBK وزير السعادة والناس الطيبين” لأول مرة وهِيْ أغنية غنائية “ميغا ميكس” (رَابِطْ موسيقي يربط بين 3 أغنيات جديدة لتسمع كأغنية واحدة)، الذي قدمه هذا الثلاثاء.

وحضر الحفل العديد من المشاهِيْر، مثل الفنانة بشرى، والممثل محمد لطفِيْ، ونجوم آخرون وشخصيات عامة، ومشاهِيْر ومدونين على مواقع التواصل الاجتماعي. اقتصر الحفل على ارتداء الملابس البيضاء فقط.

أما أسعار حفلات عمرو دياب فتراوحت بين 1500 جنيه (79 دولارًا) للفئة العادية و 10 آلاف جنيه (531 دولارًا) للفئة الخاصة.

وكانت أسعار التذاكر كالتالي الفئة الأولى بـ 10 آلاف جنيه، والفئة الثانية 5 آلاف جنيه، والفئة الثالثة 4 آلاف جنيه، والفئة الرابعة 3500 جنيه، والفئة الخامسة 2500 جنيه، والفئة السادسة بـ. 2000 جنيه والفئة السابعة والأخيرة 1500 جنيه.

كَمْا تم النص على عدم حضور الجمهُور الذين تقل أعمارهم عَنّْ 21 عامًا.

خلال الساعات الماضية تصدّر عمرو دياب الحديث العام على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب “ميغا ميكس” الذي وزعه عادل حقي، وقدم أغاني دياب الثلاث، “ناس سويت”، “بي، دبليو، دبليو، واك”، و. “وزير السعادة” بالتعاون مع منصة وتطبيق “أنغامي”.

وهذه هِيْ المرة الأولى فِيْ الوطن العربي التي يقدم فِيْها مطرب عدة أغانٍ جديدة فِيْ رَابِطْ غنائي، بعد أن اعتاد دياب تقديم “مزيج غنائي” فِيْ حفلاته، ولكنه يدمج أغانيه القديمة مع بعضها البعض، حيث قام بدمج مقاطع مختلفة. من الأغاني القديمة فِيْ رَابِطْ موسيقي.

“أحلى الناس” و “BWWWW Wak” من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى. أما أغنية “وزير السعادة” فهِيْ من كلمات هاني رجب وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.