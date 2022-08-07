عمرو دياب يكشف عَنّْ ميوله الرياضية لأول مرة.. ما هُو نادي الهضبة المفضل

كشف المطرب المصري عمرو دياب عَنّْ ميوله الرياضية وفريقه المحلي المفضل لأول مرة منذ أن بدأ نجمه يتألق فِيْ سماء عالم الغناء قبل نحو ثلاثة عقود، ليصبح من أشهر المطربين العرب والعالميين. .

اعترف “الهضبة” خلال حفله أمس فِيْ مدينة العلمين الجديدة، بتشجيعه للنادي الإسماعيلي الذي يلعب فِيْ الدوري المصري الممتاز ويحتل المركز الثالث عشر فِيْ الترتيب هذا الموسم، وفاز بلقب هذه المسابقة مرة واحدة فقط، وكان ذلك فِيْ موسم 2001/2002.

جاء اعتراف عمرو دياب بدعمه لـ “الدراويش” كَمْا يسميهم جمهُور الإسماعيلية، عَنّْدما تعرف على الملحن المرافق له فِيْ الحفل عزيز الشافعي، حيث قال على خشبة المسرح “أقدم لكَمْ. شريك نجاحي الزملكاوي عزيز الشافعي “.

وعقب مقدمته أعلن عزيز الشافعي عَنّْ ترقية الموزع مدين ليسأله “أنت الزمالك وأنت لا تدعم الإسماعيليين كَمْا أنت”، وهُو تصريح صريح لعمرو دياب بأنه معجب بـ. درويش. النادي بينما رد مدين بأنه من محبي الزمالك.

يشار إلَّى أن النادي الإسماعيلي الذي تأسس عام 1924 لم يستطع الفوز بالعديد من الألقاب، حيث فاز بلقب الدوري المصري مرة واحدة، كَمْا فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 1969، مع العلم أن العديد من نجوم كرة القدم المصريين لعبوا معه. .

أقام الفنان عمرو دياب، مساء الجمعة، حفلاً غنائياً فِيْ مدينة العلمين الجديدة، واعتبر الحفلة الموسيقية الأكبر حتى الآن فِيْ صيف 2022 من حيث الحضور الجماهِيْري، والتي فاقت سعة ميدان الأرينا الذي تم تعيينه. لاستقبال 20 ألف شخص.

أضاءت المرتفعات الحفلة لمدة ساعتين تقريبا، حيث غنى فِيْها أغاني “يا أنا يا لاا”، “داه لو واتس اب”، “أحبه”، “برج الحوت”، “الجبهة المرآة”، وغيرها من الأغاني التي أطلقها مؤخرًا، من بينها “B، W، W، W”، “من يمشي” و “وقت المجاملة”، من بين أغانٍ أخرى طالب بها الجمهُور الغفِيْر الذي حضر الحفل.

وضم الحفل عدد من الشركاء الناجحين لعمرو دياب الذين صعدوا إلَّى جانبه على خشبة المسرح من شعراء وكتاب أغاني وموزعين بترتيب الظهُور. محمد يحيى، عزيز الشافعي، توما، وسام عبد المنعم، تامر حسين، فِيْ استقبال الشاعر أمير تيماء الذي لم يتمكن من الحضور.