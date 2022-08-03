عمرو زكي ينضم لقناة الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن انضمام عمرو زكي المهاجم السابق لقناة النادي الرسمية خلال الفترة الحالية.

وقال رئيس القلعة البيضاء في مؤتمر صحفي اليوم “أهنئ عمرو زكي على انضمامه إلى قناة الزمالك، وهو أحد نجوم النادي المخلصين وأسعد مشجع للزمالك أثناء اللعب مع الأبيض”.

عمرو زكي هو أحد نجوم الزمالك السابقين الذي فاز بالعديد من البطولات خلال فترة وجوده مع القلعة البيضاء.

يعقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن تفاصيل فرع النادي يوم 6 أكتوبر بحضور النقيب جمال عبد الحميد وعلاء مقلد عضو مجلس الإدارة.

من ناحية أخرى، يواصل فريق الزمالك لكرة القدم استعداداته لمواجهة الجونة في الجولة 29 من الدوري الممتاز.