وثق الفنان عمرو عبد العزيز، صورة جمعها مع الفنان فاروق فلوكس من داخل المستشفى، بعد تعرض الأخير لأزمة صحية فِيْ الساعات القليلة الماضية، خضع بعدها لعملية جراحية فِيْ المرارة.

ووجه عمرو عبد العزيز رسالة إلَّى Flux وعلق عليها قائلا “حبيبي الفنان الكبير فاروق فلوكس ألف بحمد الله على سلامتك يا ثعلب، وبارك الله يديك بالصحة وطول العمر”.

وأضاف “أتمنى أن ندعو له جميعًا أن يشفِيْه الله جيدًا”.

تحدث المخرج المصري، يسر فلوكس، ابنة الفنان فاروق فلوكس، عَنّْ مشكلة صحية أجبرته على دخول المستشفى، حيث اتضح بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة أنه يحتاج إلَّى إجراء عملية جراحية طارئة.

نشر اليسر صورة لوالده عبر موقعه على فِيْسبوك وعلق عليها قائلاً “العم فلوكس يعمل الآن.

من المتوقع خروج الفنان فاروق فلوكس من المستشفى خلال اليومين المقبلين، بعد خضوعه لعملية جراحية.

فِيْ أول تعليق نشر أحمد فلوكس، نجل الفنان فاروق فلوكس، صورة لوالده من داخل المستشفى على صفحته على إنستجرام وعلق عليها قائلاً “الحمد لله، الحمد لله على سلامته .. فوكس”.

وأضاف “لم أستطع الاحتفال بعيد ميلاد ابني حتى خرج ابني الأكبر على ما يرام. بارك الله فِيْك”.

غاب الفنان فاروق فلوكس عَنّْ الأنظار منذ فترة طويلة، وتم تكريمه العام الماضي فِيْ مهرجان المسرح الوطني الرابع عشر، وفِيْ ذلك الوقت كان يرتدي حلة بيضاء، تعبيرا عَنّْ سعادته بهذا التكريم، و سواء كان يشبه العريس فِيْ حفل زفافه، ويعتبر هذا آخر ظهُور لفاروق فلوكس.

خلال حفل تكريمه، تمت ة فِيْلم وثائقي عَنّْ السيرة والحياة الفنية للفنان فاروق فلوكس، ثم تم توزيع بروشور عَنّْ رحلة تبرعاته، تلاه مقطع فني من الفرقة الموسيقية بالمركز الوطني للمسرح. إخراج الفنان تامر غنيم، وغناء أنغام مصطفى وأحمد محسن وهند عمر.

قال فلوكس فِيْ كلمته “رحلتي فِيْ العطاء بدأت منذ 65 سنة. لدي كل الشكر والشكر للفنانين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، ورغم تكليفِيْ بالعمل فِيْ المصانع الحربية، فإن الفن جذبتني، وأنا أقدر كلمة فنان، لأن الفن شيء عظيم “.

وأضاف أن مسيرته الفنية بدأت عَنّْدما كان طالبا فِيْ كلية الهندسة، وأنه بعد تخرجه من الهندسة تقدم للالتحاق بالمعهد العالي للسينما حيث أجرى الامتحانات واجتازها وحصل على المركز الأول. . فِيْ الوقت.