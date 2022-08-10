عمرو محمود ياسين وياسمين عبد العزيز يتصالحان بعد خلافهما

طوى كاتب السيناريو عمرو محمود ياسين صفحة الخلافة مع الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، التي اندلعت بينهما خلال مسلسل “إلي مالوش كبير” قبل عامين، مؤكدا تصالحهما.

ورد ياسين على سؤال تابع لأحد متابعيه حول خلاف بينه وبين ياسمين، أجاب عليه “لقد اختلقنا للتو”.

كَمْا رد على سؤال آخر حول رأيه فِيْ ياسمين عبد العزيز زوجها أحمد العوضي، قائلاً “على المستوى الشخصي، هم أصدقاء أعزاء، وقد أنجزنا مع بعضنا البعض فِيْ أعمال أفتخر بها كثيرًا”. . نجاح كبير والحمد لله، وعوضت فِيْ “نصفِيْ وانقسامك” قِصَّة “نظرة على الابتسامة” و “من ليس عَنّْده الكثير”. وأتمنى لك التوفِيْق فِيْ سلسلتك القادمة.

اندلعت الأزمة بين عمرو وياسمين قبل عامين أثناء تصوير مسلسل “علي ملوش كبير”، والذي لعبت فِيْه ياسمين عبد العزيز دور البطولة إلَّى جانب زوجها الفنان أحمد العوضي، وتأليف عمرو محمود ياسين.، بسبب تدخل الفنانة فِيْ السيناريو، وهُو ما رفضه كاتب السيناريو عمرو. محمود ياسين.

وأكد عمرو محمود ياسين، أن سبب الخلاف ليس انتهاء المسلسل، مضيفًا “عرفت كل عَنّْاصر المسلسل، انتهاء المسلسل، قبل أن نبدأ التصوير”.

وكان مصدر مقرب من ياسمين قد كشف فِيْ وقت سابق أن سبب الخلاف ليس انتهاء المسلسل، بل أحد الفنانين المشاركين فِيْ المسلسل.

وأضاف المصدر “لقد زاد المؤلف من مساحة دور تلك الفنانة أكثر مما اتفق عليه ؛ الأمر الذي دفع ياسمين إلَّى رفض ما حدث، متهمة ياسين بإطراء الفنانة على حساب المسلسل.

حيث قال عمرو محمود ياسين فِيْ وقت سابق “الاختلافات فِيْ العمل مسألة احتمالية وليست نادرة، وكل قطعة فنية يتم إنتاجها قد تختلف فِيْ وجهات النظر بين مبدعيها وفِيْ النهاية كلهم ​​هذه قضايا بسيطة يمكن أن يتم علاجه بسرعة “.

حقق مسلسل “اللي مالوش كبير” نجاحاً فِيْ الموسم الرمضاني الأخير وشارك فِيْ بطولته دينا فؤاد وخالد سرحان وأحمد سعيد عبد الغني وخالد الصاوي ومحمود حافظ وفتوح أحمد وعايدة رياض وأحمد الرافعي. وتأليف السيناريو عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.