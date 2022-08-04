عمرو يوسف يبيع روحه للشيطان لإنقاذ زوجته بـ”وعد إبليس”

سيكون للجمهُور مَوعِد جديد مع الممثل المصري عمرو يوسف الذي غاب لبعض الوقت عَنّْ الدراما ودور السينما، فِيْما انطلق العد التنازلي لعرض مسلسل “وعد إبليس” على منصة “شهِيْد فِيْب”.

وكشفت المنصة أن مَوعِد عرض الحلقة الأولى من المسلسل يوم 16 سبتمبر الجاري، بعد فترة من التحضير والتصوير للدراما.

ووثق البرومو أحداث “وعد الشيطان” والتي تدور حول قِصَّة حب تنتهِيْ بالاتفاق مع الشيطان الذي يؤدي شخصيته الفنان فتحي عبد الوهاب، حيث يتفق عمرو يوسف معه لإنقاذ زوجته التي تحمل شخصيتها. تؤدي دور الفنانة عائشة بن أحمد، التي تعاني من مرض خطير لا علاج له، فِيْذهب زوجها إلَّى عبد الوهاب ويتعامل معه لإنقاذ حياته.

قال المخرج البريطاني كولين تيج إن “وعد الشيطان” هُو فِيْلم إثارة نفسية من 6 أجزاء، وتدور أحداثه حول رجل يبيع روحه للشيطان من أجل إنقاذ زوجته، بعد وقت قصير من تلقيه نبأ حملها. وبعد ذلك يدخل فِيْ معاناة شديدة.

وأضاف تيج أن المسلسل يضم، بالإضافة إلَّى البطل الرئيسي، ممثلة أمريكية من الدرجة الأولى، بولا بالين، التي تلعب دور أجنبية فِيْ مصر، وتتقاطع قصتها مع قِصَّة إبراهِيْم (عمرو يوسف).

وأوضح أن 30٪ من لغة المسلسل باللغة الإنجليزية، وأن المؤثرات البصرية والحركية فِيْه نفذها فريق محترف تولى المهمة فِيْ عدة أفلام عالمية، منها سلسلة أفلام “المهمة المستحيلة”. من توم. رحلة بحرية.

وقال بطل المسرحية الفنان عمرو يوسف خلال العرض الترويجي “كنت متحمسًا جدًا للمشروع، والمخرج كولين تيج هُو من قام بمسلسل (راشد) وكان ناجحًا للغاية، لكنه عامل هنا، وظيفة أخرى أقوى وأكبر.

من جهته، علق الفنان يعقوب الفرحان خلال البرومو “الشخصيات مكتوبة بطريقة حلوة مع بعض التعقيد، مع قليل من الخيال والخيال”.

وحظي البرومو الخاص بمسلسل “وعد إبليس” بتفاعل كبير من الجمهُور الذي شارك فِيْه على نطاق واسع، وأكد حماسهم لرؤيته، خاصة أنه يجمع العديد من النجوم ويتسم بقوة التوجيه وقِصَّة لافتة.، حسب تعبيرك.

ويشارك فِيْ بطولة “وعد إبليس” عائشة بن أحمد وفتحي عبد الوهاب ونيللي كريم وبولا بلان وأحمد مجدي ويعقوب الفرحان إلَّى جانب عمرو يوسف.