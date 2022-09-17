عمرو يوسف يحمّس الجمهُور لـ “وعد إبليس” “استنوا مفاجآت تانية”

أبهر الفنان المصري عمرو يوسف الجمهُور، ووعدهم بالعديد من المفاجآت فِيْ مسلسله الجديد “وعد الشيطان” للمخرج كولين تيج، معربًا عَنّْ سعادته بالصدى الإيجابية وحبه لعمل الجمهُور.

وشارك يوسف، عبر حسابه على “انستجرام”، بمقطع فِيْديو ترويجي لمسلسل “وعد إبليس”، كاشفاً عَنّْ وجود عدة مفاجآت فِيْ العمل.

وكتبت الفنانة المصرية “أنا مسرور بردود الفعل بعد الحلقتين الأوليين، وتوقعت مفاجآت أخرى فِيْ الحلقات القليلة المقبلة، ووعد إبليس”.

وتفاعل مع المنشور العديد من الفنانين والمشاهِيْر، متمنين التوفِيْق والنجاح الدائم لعمله، ومهنئه على المسلسل، ومنهم الفنان عمرو جمال وكريم عبد الخالق، وعلقا بـ “مبروك أبو كريم”.

تعليقات المتابعين الذين عبروا عَنّْ إعجابهم العميق بشخصيته، مشيرين إلَّى أنه يضفِيْ نكهة خاصة على العمل الذي يقوم به، إضافة إلَّى أنه يريد حقًا تقديم الشخصية بتفاصيلها الصغيرة، وتأهِيْلها. إنها “إبداعية”. والمهنية. وعلق أحدهم “مسلسل رائع، والتمثيل أعظم، دهشنا، وفعلت شيئًا فظيعًا”.

بينما أكد البعض على الفكرة الرائعة التي قدمتها المسرحية، وأشادوا بأداء أبطالها، وأشاروا إلَّى جهُود الجميع الواضحة لتقديم المسلسل بنكهة مختلفة، وأعربوا عَنّْ شوقهم لمعرفة ما سيحدث خلال الحلقات القادمة، علق أحدهم على ذلك. “بصراحة، الإبداع الفائق والتمثيل والمحتوى والتصوير الفوتوغرافِيْ رائع للغاية، أتطلع إلَّى الحلقات القادمة.”

كَمْا أراد البعض أن يحافظ العمل على نفس مستوى الحلقات الأولى، نظرًا للأحداث الرائعة والممتعة التي تضمنها، حيث كتب أحدهم “تحفة يا عمرو المسلسل رائع جدًا، لم أرغب فِيْ الحلقة النهاية.، آمل أن تستمر بقية الحلقات فِيْ نفس المستوى “.

ويعرض مسلسل “وعد إبليس” على منصة “شهِيْد فِيْب”، ويدور حول قِصَّة حب تنتهِيْ بحسب الشيطان الذي يجسد شخصيته “الفنان فتحي عبد الوهاب”، حيث يتفق معه “عمرو يوسف”. لإنقاذ زوجته التي تلعب دورها “الفنانة عائشة بن أحمد”، التي تعاني من مرض خطير لا علاج له، فِيْذهب زوجها إلَّى “عبد الوهاب” ويتعامل معه لإنقاذ حياتها.

كشف المخرج البريطاني كولين تيج أن “وعد الشيطان” هُو فِيْلم إثارة نفسي من 6 أجزاء، وتدور أحداثه حول رجل يبيع روحه للشيطان من أجل إنقاذ زوجته، بعد وقت قصير من تلقيه نبأ حملها. وبعد ذلك يدخل فِيْ معاناة شديدة.

وأضاف تيج أن المسلسل يضم، بالإضافة إلَّى البطل الرئيسي، ممثلة أمريكية من الدرجة الأولى “بولا بالين”، التي تلعب دور أجنبية فِيْ مصر، وتتقاطع قصتها مع قِصَّة “إبراهِيْم – عمرو يوسف”. “.

وقال أيضا إن 30٪ من لغة المسلسل باللغة الإنجليزية، وأن المؤثرات البصرية والحركية فِيْه تم تنفِيْذها من قبل فريق محترف تولى المهمة فِيْ عدة أفلام عالمية، منها سلسلة أفلام “المهمة المستحيلة”. توم كروز

ويشارك فِيْ بطولة “وعد إبليس” عائشة بن أحمد وفتحي عبد الوهاب ونيللي كريم وبولا بالين وأحمد مجدي ويعقوب الفرحان، إلَّى جانب عمرو يوسف.

يشار إلَّى أن الفنان عمرو يوسف يشارك فِيْ تجربة سينمائية جديدة، من خلال فِيْلم “شقو”، من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، إلَّى جانب الفنان محمد ممدوح ويسرا.