عمرو يوسف يدعم زوجته كندة علوش في العرض الأول لفيلمها نزوح، في مشهد فريد الفنان عمرو يوسف يدعم زوجته المعروفة بالفنانة كندة علوش في أول عرض في مهرجان فينسيا، فقد أكد الفنان عمرو يوسف دعم زوجته في الفيلم الأول الذي أسسوه المعروف باسم النزوح في مهرجان فينيسيا وجاءت ذكرها وكانا يحتفلان في هذا الفيلم مع عدد من الفنانين.

عمرو يوسف يدعم زوجته كندة علوش في العرض الأول لفيلمها نزوح

قال الفنان الشهير عمرو يوسف إنه يدعم زوجته في أول فيلم تم عرضه له في مهرجان فينيسيا الذي عرف باسم فيلم نزوح وكان ضمن الفعاليات الذي يقيم في فينيسيا السينمائي بدورته 79 وجاء هذا الفيلم بعد ولادة كنده زوجته طفلها الثاني الذي أسمته كريما منذ أيام وحرس زوجها النجم عمر يوسف على طعامها ومساندتها وكذلك الوقوف بجانب زوجته على السجادة الحمراء وتم تصوير ابنتها في كل حب وافتخار.

ظهرت الفنانة كندة علوش زوجه عمرو يوسف على السجادة الحمراء برفقة أبطال العمل وكان من بينهم الفنان سامر المصري وطالبت كندا من زوجها أن يلتقي الصورة بجانبها بعد عرض الفيلم الأبطال.

تفاصيل دعم عمرو يوسف زوجته كندة علوش في عرضهم الأول

فقد حرصت النجمة الفنية كندة علوش زوجه عمرو يوسف على حضور الفيلم الأول لدورته 79 عندما ولدت طفلها الثاني كريم وكان زوجها بجانبها وكان معه رفقاء العمل الدرامي من بينهم سامر المصري وتم التقاط صورة لها هي وزوجها وتدور أحداث فيلم نزوة الأحداث سوريا خلال الصرعات الماضية.

فيلم نزوح لعمرو يوسف وكندة علوش

تدور أحداث فيلم نزول حلقه سوريا واستراحات في السنوات الماضية حيث كان يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة التي تدعى زينة والتي تبلغ من العمر 14 سنة وتناميا بعدها تحت النجوم والتقييم علاقة صداقة مع الصبي عامر في المنزل المجاور ومع تصاعد الأحداث اضطرت الفتاة على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها التي يتحول إلى ترك منزلة.

التفاصيل دعم الفنان عمرو يوسف لزوجته للفنانة الشهيرة كندا علوش جاءت عندما وردت فكره أول فيلم لهما الذي تمت تسميته باسم نزوح ويدور حول الأحداث التي تدور في سوريا وقد احتفل بهذه المناسبة السعيدة