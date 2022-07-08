عمر السومة يوافق على الانتقال إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي

وافق الدولي السوري عمر السومة، أول لاعب في فريق الأهلي جدة لكرة القدم، على الالتحاق بأكاديمية الأهلي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير إعلامية أن المهاجم السوري عمر السومة أعرب عن موافقته على عرض شباب الأهلي الإماراتي، لكنها اشترطت أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة لموسم واحد ثم العودة إلى الأهلي السعودي في الحدث. الترويجية

هبط أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي جدة إلى الدرجة الأولى السعودي، بعد احتلاله المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة.

هبط أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي جدة، في مفاجأة مدوية مع الفيصلي والحزم، إلى الدرجة الأولى السعودية.