عمر الشناوي يحتفل بعيد ميلاد ابن زوجته حمزة الكيلاني

احتفل الفنان المصري عمر الشناوي بعيد ميلاد “حمزة الكيلاني” صهره هند حداد، مبينًا أن الأخيرة طرحت عليه أسئلة غريبة لا يعرف كَيْفَ يجيب عليها، متمنياً له السعادة الدائمة.

ونشر الشناوي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة له برفقة زوج ابنته “حمزة”، وهُو يحتضنه، وأرفق الصورة بتعليق يعبر عَنّْ حبه له. يقول “عيد ميلاد سعيد يا زومي، أتمنى لك سنوات من السعادة وملايين الأسئلة الغريبة والعميقة التي تطرحها علي ولا يمكنني الإجابة عليها”.

وتفاعل والد الصبي محمد الكيلاني مع المنشور وكذلك هند حداد.

وأبدى المتابعون تعليقاتهم على حمزة، متمنياً لهم حياة مديدة من اللطف والسعادة. وعلق أحدهم “الله يحفظه العمر طويل”. الله يكرم أصلك على حسن المعاملة وجميلها.

وليست المرة الأولى التي ينشر فِيْها الفنان عمر صوراً لنفسه وعائلته على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقى قدرًا كبيرًا من التفاعل من الجمهُور، حيث تعتبر نموذجًا للأسرة السعيدة، حيث يسود التفاهم، وآخرها. من كان مع زوجته هند وابنه حمزة الكيلاني وولده حسن الشناوي.

شاركت الفنانة المصرية مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، مقطع فِيْديو طغت فِيْه شخصية المرح والعفوية، حيث ظهرت هند عائدة من رحلة، لترى الجميع نائمًا دون انتظار لرؤيتها، وتلقي بنفسها على سرير. لإيقاظ الجميع، الكتابة فِيْ الفِيْديو، “عَنّْدما تعود هند من السفر ووجدنا أنفسنا نائمة، لم ننجح فِيْها.”

وكان الشناوي قد أشار فِيْ تصريحاته إلَّى أنه يعامل “حمزة الكيلاني” وكأنه ابنه، إذ لا يفرق بينه وبين ابنه “حسن”، إلا أن والده “محمد الكيلاني”. . يطلب منه معاقبة “حمزة” إذا أساء التصرف لكنه يرفض ذلك. لا يقدم له شيئاً، مشيراً إلَّى أن محمداً يطمئن بالطريقة التي يعامل بها حمزة، ويثق فِيْ أن الشناوي له كل الحب.

كَمْا وصف العلاقة بين “حمزة وحسن” فِيْ ظل وجود موقف مخيف بينهما، فعَنّْدما يعاقب حسن لشيء سيء، يدافع حمزة عَنّْه ويخاف منه أيضًا، ويرى حسن حمزة مثله الأعلى. ويقتد به فِيْ أي شيء.

وأكد الشناوي أن زوجته هند تتعامل مع الأمور بعقلانية وهدوء، ولا تتسرع فِيْ تصرفاتها مهما بلغ غضبها، وهِيْ أم وزوجة ممتازة، فهِيْ ترعى الأبناء. يربيهم ويهتم به كثيرًا.

وعلى الصعيد الفني آخر أعمال الفنان عمر الشناوي كان فِيْلم “11.11” من تأليف ياسر عبد الباسط وإخراج كريم أبو زيد.