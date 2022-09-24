عمر الشيف اسامة السيد، يعد الشيف والطباخ اسامة السيد من اهم وابرز الطهاة بالعالم العربي والاجنبي وقدم الكثير من البرامج المختلفة عبر شاشات التلفزيون وهذه البرامج مختصة بالطهي والطبخ والتي كان من اهمها برنامج “بلحانة والشفا” عبر قنوات MBCكما واكتسب الشيف اسامة السيد خبرة لمدة عامين في فندق النيل هيلتون رمسيس وفي الآونة الاخيرة انتشر خبر مرض الشيف أسامة السيد مما اهتم الكثير من النشطاء بمعرفة حقيقية انتشار مرض الشيف أسامة السيد.

الشيف اسامة السيد السيرة الذاتية

يعتبر أسامة السيد من أشهر الطهاة في الوطن العربي، حيث قدم العديد من البرامج التلفزيونية المتخصصة في مجال الطبخ، أبرزها برنامج “بلحانة والشفا” على قنوات MBC الأمريكية و ANA والتي هو أول برنامج طبخ يعرض على القنوات الفضائية العربية. لم يقتصر عمله على كونه شيف فقط، بل عمل أيضًا مستشارًا للتغذية، ومؤلفًا، ومقدم برامج تلفزيونية ونائب رئيس جمعية الطهاة المصريين، وبعد ذلك قدم برامج أخرى مثل “مطبخ سي السيد” في عام 2002 على قناة الحلم المصري، وكذلك برنامج “مع أسامة أتيب” عام 2004 على تلفزيون دبي، وفي عام 2015 قدم برنامج “من مطبخ أسامة” على قناة سي بي سي سفرة.

بدايات طبخ الشيف أسامة

يبلغ الشيف أسامة السيد 65 عامًا تقريبًا. ولد في القاهرة بجمهورية مصر العربية. يعتبر أسامة من أمهر الطهاة في الوطن العربي والعالم أيضًا. تأثر بوالدته ووجباتها التي تعدها في المنزل. في هذه الحياة، ذهب بعد ذلك للدراسة في المعهد الفني للفنادق بالقاهرة، واختار الطبخ مهنته، وصقل جميع مهاراته المتأصلة في هذا المجال، وطورها، حتى أصبح مدرسة للطهي بنفسه.

الشيف أسامة السيد ويكيبيديا

فيما يلي أهم المعلومات عن الشيف أسامة السيد

الاسم أسامة السيد.

مكان الميلاد القاهرة.

الجنسية المصرية.

التخصص الدراسي الفنادق والسياحة.

المهنة طاهي، طاهي معروف في الوطن العربي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأبناء ثلاثة ولدان وبنت.

مرض الشيف أسامة السيد

جاء اهتمام الشيف أسامة بالطبخ من خلال الوجبات الشهية التي تعدها والدته في مطبخها الذي يقع في منزلهم بالقاهرة. أصبح الطبخ شغفه وحلمه، مما دفعه إلى الالتحاق والدراسة في المعهد الفندقي بالقاهرة، وتخرجه منه عام 1979. بعد التخرج، تدرب بسرعة في فندق النيل هيلتون رمسيس الشهير. ثم سافر إلى الولايات المتحدة عام 1980، ليبدأ حياته المهنية ويحقق أهدافه في عالم الطهي.

عمر الشيف اسامة السيد

حتى هذه اللحظة لم يعلن أي جهة رسمية عن المرض الذي أصاب الشيف أسامة السيد، ولم يتحدث عن أي شيء خلال اللقاءات التي كانت معه في القنوات الفضائية والبرامج التليفزيونية، لكنه كان يقول دائما “أتيت إلى تحضير الطعام فقط “والشيف أسامة من أشهر الطهاة. وطهاة في الوطن العربي. هو شيف مصري سافر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية لتعلم فنون الطهي واكتساب الخبرة في هذا المجال، بعد أن درس في المعهد الفني للفنادق في مسقط رأسه بالقاهرة.

الشيف أسامة السيد كم افضل واشهر الطباخين والطهاة بالوطني العربي والاجنبي والتي حقق شهرة واسعة على نطاق كبيرة من خلال برامجه المميزة التي تختص بمجال الطهي واكتسب قاعدة جماهيرية واسعة بالعالم العربي و الشيف أسامة السيد متزوج ولديه ثلاثة ابناء ولكنه لم يصرح اي معلومات حول حياته العائلية.