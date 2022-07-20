عمر الفنان خالد زكي ويكيبيديا ، دائماً ما يتم التسائل من قبل الأشخاص المتابعين للمشاهير والمعجبين بهم حول المعلومات التي تتعلق بشخصيتهم ، ومن تلك الأسئلة السؤال عن العمر و من هي زوجته وكم عدد أبنائه ، وعبر السطور القادمة سنتحدث عن احد الفنانين وهو خالد زكي ، والذي يعتبر من أشهر الفنانين في الوطن العربي، وعلى مستوى جمهورية مصر العربية بشكل خاص ، تابعوا معنا .

من هو خالد زكي على ويكيبيديا

خالد زكي ممثل مصري ولد في الثاني والعشرين من فبراير عام 1950 م ويبلغ من العمر 72 عاما. حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته الفنية عام 1973 م خلال مشاركته مع الفنان فؤاد المهندس وشويكار في فيلم (مدرسة المراهقين). ) ثم شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل “The Chief’s Cook” و “The Devils Return” و “Fath Your Eyes” و “حب غيري” و “طيور الصيف” و “الضباب”.

سيرة خالد زكي

ومن أبرز المعلومات التي وردت في سيرة الفنان خالد زكي ما يلي

الاسم الكامل خالد جاد زكي.

تاريخ الميلاد 22 فبراير 1950 م.

العمر 72 سنة.

محل الميلاد القاهرة – جمهورية مصر العربية.

المهنة ممثل.

سنوات النشاط من عام 1973 حتى الآن.

الجنسية المصرية.

اللغة الأم العربية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأبناء تامر ودينا.

من أبرز أعماله فيلم The Embassy in Architecture.

ابرز الجوائز تكريم من مهرجان الاعلام الاردني في دورته الرابعة لعام 2022 م.

كم عمر خالد زكي

الفنان المصري خالد زكي يبلغ من العمر 72 عامًا. ولد في الثاني والعشرين من فبراير عام 1950 م بمدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. بدأ مشواره الفني في سن الثالثة والعشرين حتى الآن، لذا فإن تاريخه الفني حافل بالإنجازات. نجاح باهر في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل فيلم السفارة في العمارة مع الممثل القدير عادل إمام.

حقيقة وفاة الفنان خالد زكي …

انتشر خبر وفاة الفنان خالد زكي مؤخرًا على معظم منصات التواصل الاجتماعي، لكنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة. الفنان خالد زكي في حالة جيدة، حيث أصدرت نقابة المهن النيابية بيانًا رسميًا يفيد بأن خالد زكي بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض قد تؤدي إلى وفاته.

أبرز أعمال الفنان خالد زكي

شارك الفنان خالد زكي في العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة واضحة في عالم التليفزيون والسينما، ومن هذه الأعمال ما يلي

من المسلسل

ضباب عام 1977.

حب في حقيبة دبلوماسية عام 1987.

أيام اللعب عام 1996 م.

مهنة المرأة عام 2004.

اصحاب الاسكندرية 2005.

السفارة في العمارة عام 2005.

افتح عينيك عام 2005.

أرواح هادئة عام 2009.

أحلام عادية 2005.

اغتيال شمس عام 2010.

قوة القلوب عام 2022.

سعادتكم عام 2014.

من الافلام

أول تجربة عام 1972.

العيش من أجل الحب عام 1974 م.

مدرسة المراهقين عام 1973.

صانع النجوم عام 1976.

تذكرني في عام 1978.

حبيبة غيري عام 1976 م.

لعنة الوقت عام 1979.

مع تحياتي لمعلمي العزيز عام 1981 م.

سنوات الغضب عام 2000 م.

افتح عينيك عام 2005.

الشياطين عام 2007.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة اهم المعلومات حول التعرف على عمر الفنان خالد زكي ويكيبيديا ، و أبرز أعمال الفنان خالد زكي ، و سيرة الذاتية خالد زكي ، و تعرفنا على حقيقة وفاة الفنان خالد زكي.