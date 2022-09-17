عمر الممثلة ميغان ماركل،تعتبر الفنانة المشهورة الامريكية ميغان ماركل من ابرز الشخصيات اللامعة والتي تقدم الكثير من الاعمال الفنية البارزة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة والتي حققت نجاح واسع حول العالم كما ان الممثلة ميغان ماركل تعتنق الدين المسيحي الكاثولوكي وكانت بداية مشوراها ومسيرتها الفنية سنة 2002م ولا تزال الى هذا اليوم ومتزوجة حاليا الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد.

ميغان ماركل ويكيبيديا

ميغان ماركل ممثلة وناشطة اجتماعية أمريكية. ولدت ماركل في لوس أنجلوس بأمريكا واستقرت هناك في بداية حياتها. شجعتها عائلتها على دخول عالم الفن، حيث يعمل والدها كمدير فني. دخلت ماركل المجال الفني بعد أن أكملت دراستها في مجال المسرح الدولي. أصبحت معروفة على نطاق واسع بعد ارتباطها مع ولي العهد البريطاني “الأمير هاري”.

ميغان ماركل السيرة الذاتية

في ضوء ما سبق ذكره عن ميغان ماركل نقدم لها أهم المعلومات من خلال النقاط التالية

الاسم والنسبة راشيل ميغان ماركل

الاسم الانكليزي راشيل ميغان ماركل.

الاسم المستعار دوقة ساسكس.

اسم الأب توماس و. ماركل.

اسم الأم دوريا راجلاند.

تاريخ الميلاد ولدت في 4 أغسطس 1981 م.

مكان الميلاد لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

محل الإقامة كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

الجنسية أمريكي.

الأصل هولندي أيرلندي.

الديانة المسيحية الكاثوليكية.

المؤهلات بكالوريوس في المسرح الدولي، ودراسات عليا في الاتصالات.

ألما ماتر جامعة نورث وسترن.

اللغة الرسمية الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المهنة ممثلة متقاعدة – ناشطة انسانية.

سنوات من النشاط بدأت العمل في المجال الفني عام 2002 م – حتى يومنا هذا.

عمر ميغان ماركل

تبلغ ميغان ماركل حوالي 41 عامًا، وقد احتفلت مؤخرًا بإطفاء شمعة واحدة وأربعين شمعة لها، حيث ولدت في 4 أغسطس 1981 م، وهي ابنة عائلة هولندية أمريكية من أصل إيرلندي. تحب العمل بالإضافة إلى ذكاءها العالي.

زوج الفنانة ميغان ماركل

زوج ميغان ماركل الحالي هو الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد، الابن الأصغر للملك البريطاني الحالي تشارلز، وهو سياسي مهتم بالعمل الخيري أيضًا. نيته الزواج من شريكه المستقبلي، وفي عام 2022، أقيم حفل الزفاف في حفل ملكي.

عمر الأمير هاري

الأمير هاري يبلغ من العمر حوالي 38 عامًا. ولد في الخامس عشر من سبتمبر 1984 م. عاش هاري طفولة سعيدة في كنف والده ووالدته، لكن حياته انقلبت رأساً على عقب بوفاة الأميرة ديانا. الجدير بالذكر أن هاري حمل بعض الرسائل الملكية فدخل الحياة. كان صغيراً وعمل في المنظمات الخيرية حتى الآن.

أبناء ميغان ماركل

أنجبت ميغان ماركل زوجها الأمير هاري، ولديهما طفلان، أكبرهما، أرشي مونتباتن وندسور، المولود في عام 2022، والطفلة ليليبت ليلي ديانا مونتباتن وندسور، التي ولدت في يونيو 2022، وظهرت مؤخرًا. في وسائل الإعلام، أصدر والد هاري الملك تشارلز قرارًا ملكيًا بمنح الطفلين لقب أمير وأميرة دون لقب جلالة الملك وصاحبة الجلالة، الأمر الذي أغضب والديهما.

أبرز أعمال ميغان ماركل

قدمت ميغان ماركل عددًا من الأعمال الفنية في بداية ظهورها في وسائل الإعلام، ثم اعتزلت وعادت للتمثيل مرة أخرى، ومن أبرز أعمالها الفنية:

فيلم تم الحصول عليه في اليونان.

سلسلة المستشفيات العامة

فيلم معاد للمجتمع.

فيلم المخرجين الرهيبين.

سلسلة حرب الوطن.

سلسلة سنوية.

فيلم تذكرني.

سلسلة القلعة.

فيلم حب كثير.

عمر الممثلة ميغان ماركل والتي تعد من اشهر وابرز الممثلات بالولايات المتحدة الامريكية والتي حققت شهرة واسعة حول العالم عبر اعمالها الفنية اللامعة كما تبلغ من العمر نحو 41 سنة ولديها ولدين من زوجها الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد والابن الاكبر أرشي مونتباتن وندسور والاخر ليليبت ليلي ديانا.